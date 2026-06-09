La digitalización del Archivo Sonoro de RNE en 1998, un proyecto pionero

Desde 2008, cada 9 de junio se celebra el Día Internacional de los Archivos. La elección de la fecha rinde homenaje a la creación del Consejo Internacional de Archivos en 1948 por la UNESCO, con el objeto de proteger la herencia documental.

En el marco de la celebración de este día, desde el Archivo Sonoro de Radio Nacional de España queremos recordar el proceso de digitalización de todo su fondo documental sonoro que llevó a cabo entre los años 1998 y 2002 y que fue pionero a nivel europeo.

Como muchas grandes obras, la decisión de acometer el proyecto masivo de digitalización surgió casi de forma anecdótica cuando, en 1997, alguien quiso emitir una grabación de Tete Montoliu en un programa. Al intentar reproducirla, se comprobó que la cinta estaba en tan mal estado que resultaba prácticamente irreproducible. Este incidente fue la señal de alarma definitiva que hizo comprender la necesidad inaplazable de salvaguardar el patrimonio sonoro de la emisora de forma que sobreviviera al paso del tiempo.

Lo recuerda José Luis Agudo en una entrevista realizada en el programa Buenos días cuando era jefe de Documentación en 2004.

Tras la convocatoria de un concurso público, la empresa IBM resultó adjudicataria para liderar la ejecución técnica de esta ambiciosa iniciativa. Con una inversión de 4,5 millones de euros, la emisora pública acometió un proyecto titánico en el que se transformaron 1,4 millones registros documentales y más de 190.000 horas de fondos sonoros analógicos a formato digital. Estas horas de audio procedieron de soportes como vinilos, cintas magnetofónicas abiertas, casetes, discos compactos, discos magneto-ópticos o DAT.

En aquellos años, las experiencias reales o en desarrollo de proyectos parecidos eran escasas. Por ello, José Luis Agudo comenta cómo el éxito de esta iniciativa situó a RNE como un referente internacional, ya que se convirtió en la primera cadena de radio en España y la primera cadena pública europea en completar una transición de estas características. Posteriormente, otras grandes corporaciones como la BBC británica o la RAI italiana replicaron este modelo.

Gracias a la digitalización masiva de los fondos sonoros del Archivo Sonoro se garantizó la preservación de décadas de memoria sonora, memoria que es patrimonio de todos los españoles y que Radio Nacional sigue acrecentando día a día desde entonces para las presentes y futuras generaciones.

Hoy, cuando celebramos el valor de los archivos, recordamos con orgullo cómo RNE inspiró, además, a otras grandes cadenas internacionales en el salto a la era digital de sus archivos.