¿Fue Rosa Parks una rebelde involuntaria? La psicología explica por qué todos somos rebeldes
- En Así somos, Molo Cebrián y Luis Muiño rescatan el histórico plante de Rosa Parks para explicar por qué todos somos rebeldes
- Cada lunes, nuevo episodio en RNE Audio y RTVE Play
La cantante Jeanette ya lo dejaba claro al entonar aquello de "yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así". Pero en Así somos, Molo Cebrián y Luis Muiño desmontan esta frase.
O, mejor dicho, la extrapolan al conjunto de la humanidad porque, en mayor o menor medida, todos somos rebeldes como una “reacción humana natural que sentimos cuando nos están quitando la libertad”, según destaca Muiño.
Rosa Parks, involuntario icono de la rebeldía
Cansada de tener que cederle el asiento a los hombres blancos en el autobús, Rosa Parks decidió permanecer sentada en su sitio cuando le pidieron que se levantara y se fuese a la parte trasera del autobús con el resto de las personas negras que en él viajaban. Un acto de rebeldía que no estuvo premeditado, recuerda Muiño tras escuchar una entrevista rescatada del archivo sonoro de RTVE.
Convertida a partir de entonces en una importante figura del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, Parks reaccionó de forma imprevista, fue algo que se le ocurrió sobre la marcha cuando iba rumbo a trabajar. ¿Por qué lo sabemos? Porque la preocupación de la propia Parks era “no llegar al trabajo después de lo que hizo”.
Este acto no dejó de ser un pequeño gesto que, posteriormente, Martin Luther King convertiría en un icono para encabezar ese movimiento.
¿Por qué se convirtió en un icono?
Aunque el plante de Parks no dejó de ser simplemente la cerilla que encendió la mecha. En palabras de Luis Muiño, “para que nuestra rebeldía influya, tenemos que mantenerla en el tiempo con calma”.
Las mayorías —apunta Muiño— están acostumbradas a no defender su argumento. La respuesta de “porque sí” a la pregunta de por qué tengo que cederte el asiento deja de ser válida.
Pero, ¿qué otros ‘psicoaprendizajes’ podemos extraer de estos actos espontáneos?, ¿es la rebeldía algo destructivo para los seres humanos?, ¿cómo podemos canalizar estos actos de rabia esporádica? En RNE Audio y RTVE Play, Molo Cebrián y Luis Muiño dan las respuestas a todas estas preguntas:
Así somos, todos los lunes en RNE Audio y RTVE Play
Cada lunes, Molo Cebrián y Luis Muiño (Entiende Tu Mente) bucean en el archivo de RTVE para recopilar documentos sonoros de algún episodio histórico que nos lleve de viaje a través de distintas emociones y sentimientos para, desde el punto de vista de la psicología, descubrir aquello que nos hace humanos.
En esta segunda temporada, los psicólogos de Así somos van a continuar guiándonos en estos ejercicios de autoexploración y autoconocimiento para entender cómo somos y empatizar con el resto de personas que nos rodean. ¿A que no te has parado a pensar que, cada uno a su manera, todos somos egoístas, valientes o incluso ‘influencers’? Continúa disfrutando del resto de episodios de esta temporada en RNE Audio y RTVE Play.