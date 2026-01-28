Enzo y Dylan: dos jóvenes trans nos explican su proceso
El proceso de transición de una persona trans implica obstáculos, pero también un largo proceso de autocuidado y autoconocimiento. Lo saben bien Enzo Vera y Dylan Quintana, dos jóvenes chicos trans que han contado su historia en Mediodía en La Rioja.
Cómo fueron sus historias
En el caso de Enzo, el primer contacto con esta realidad fue a raíz de un video en la plataforma TikTok. En él, un chico trans contaba su historia y su experiencia con el tratamiento hormonal. Fue ahí donde conoció que existían los hombres trans y empezó a tomar conciencia de que él también quería. Dylan cuenta que su entorno cercano comenzó a tratarle en masculino desde un primer momento y su círculo cercano fue un apoyo fundamental.
Cuentan que a su entorno le costó asumir la decisión en un primer momento. No por rechazo. Por miedo. Miedo a cómo podría tratarles la sociedad. Pero sus amigos y familiares que les apoyaron y lo siguen haciendo, aún forman parte de su vida. Y quien no, está fuera desde hace tiempo.
El responsable de comunicación de Gylda, la asociación para el apoyo del colectivo LGTBI en la Rioja, Javier Alfaro, explica que ahora la gente está concienciada y que existe más denuncia social. No obstante, las agresiones siguen produciéndose. Hace unos meses, en el orgullo de la comunidad, una mujer trans fue agredida por su identidad. Subraya la importancia de no mirar hacia otro lado si se es testigo de un delito, y también de saber cómo es el proceso que debe seguir una víctima si la sufre: acudir a las fuerzas de seguridad del Estado y a los servicios hospitalarios, que pueden denunciar de oficio.
La adolescencia fue compleja para ambos. Es una etapa de por sí, complicada y a ellos se les sumó su propio proceso de hormonación. Dylan lo describe como un proceso lleno de incertidumbre, pero también como una etapa de euforia por poder, por fin, expresar su identidad. Cuentan que recibieron insultos mediante redes sociales, y sobre todo mediante X y una aplicación de preguntas y respuestas anónimas.
Un proceso con muchos obstáculos
Un proceso, que en su caso requirió de un largo y tedioso procedimiento sanitario. Enzo cuenta que, en su caso, tuvo que esperar mucho tanto para conseguir cita con el endocrino, como para conocer los resultados de las pruebas.
Unas largas listas de espera que provocaron que el tratamiento hormonal se lo realizara en la sanidad pública, pero no la mastectomía, la operación destinada a masculinizar el torso, que tuvo que realizarla en una clínica privada. Dylan en este caso tuvo más suerte, porque pudo realizar todo mediante la sanidad pública sin una espera prolongada, pero la falta de recursos de la sanidad riojana hizo que le derivaran a Málaga
Aunque ninguno de los dos recibió apoyo psicológico durante el proceso, a día de hoy consideran que hubiera sido beneficioso a la hora de afrontar esta nueva realidad.
Una nueva realidad en la que ambos coinciden que son plenamente felices ya que gracias a este proceso han aprendido a quererse y valorarse.