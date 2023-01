Ya puedes colsultar todos los conciertos que Radio Clasica emitirá esta semana del 9 al 16 de enero en Fila cero, Programa de mano, Maestros cantores y Los conciertos de Radio Clasica. Consulta la programación completa aquí.

VIERNES 13

17 h (CET) - Programa de mano (UER)

Concierto celebrado en el Wigmore Hall de Londres, el 22 de noviembre de 2022.

HENRY PURCELL: Welcome to all the pleasures ('Oda para el día de Santa Cecilia'). PURCELL: Obertura para 'The Gordion Knot Unty’d, Z.597'. PURCELL: Extracto del tercer acto de 'King Arthur, Z. 628' PURCELL: Rondeau del tercer acto de 'The Indian Queen, Z.630'. PURCELL: Aria de 'The Virtuous Wife, Z.611'. PURCELL: Hosanna to the Highest, Z.187. PURCELL: Chaconne en sol menor. HANDEL: Chandos Anthem No. 6 'As Pants the Hart' HWV 251b. HANDEL: Trio Sonata en sol mayor, HWV 399. PURCELL:Who can from joy refrain? (Oda para el cumpleaños del Duque de Gloucester) Z.342’. Interpretadas por Grace Davidson, soprano. Rachel Redmond, soprano. Alexander Chance, countertenor. Samuel Boden, tenor. Hugo Hymas, tenor. David Shipley, bajo. Orquesta Barroca de Friburgo dirigida por Kristian Bezuidenhout (clave).

20 h (CET) - Fila cero

Concierto en transmisión directa desde el Teatro Monumental de Madrid.

PROKOFIEV: Sinfonía n.º 1 ‘Clásica’ en Re mayor Op.25, Concierto para violín n.º 2 en Sol menor Op.63. BARTOK: Divertimento para cuerdas Sz.113Orquesta Sinfónica RTVE, Roman Simovic (violín y dirección).