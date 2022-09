Nos damos la vida padre con Karra, Enric y Joaquín Mazón

Un año más no podíamos faltar a la inauguración de la 70 edición del Festival de San Sebastián, comentamos todas las novedades y nos detenemos en la película que fuera de concurso inaugura el certamen,' Modelo 77' la nueva cinta de Alberto Rodríguez coescrita por Rafael Cobos.



semana llega a la cartelera 'La vida padre'' una película con participación de RTVE de Joaquín Mazón y protagonizada por los ganadores del Goya Karra Elejalde (Ocho Apellidos Vascos, Mientras dure la guerra, La Fortuna) y Enric Auquer (Quien a hierro mata, Vida Perfecta) con quienes charlamos en De película. Una comedia escrita por Joaquín Oristrell (La Tribu) con mucho humor en la que se aborda la salud mental con tacto y desde el respecto.



Otro de los estrenos de la semana, con sello español y participada por RTVE, es 'La casa entre los cactus', el primer largometraje de Carlota González- Adrio, que clausura la sección Made in Spain del Festival de san Sebastián.

Con su directora y dos de sus protagonistas Ariadna Gil y Ricardo Gómez analizamos este thriller dramático lleno de misterios y muchos interrogantes basado en una novela de Paul Pen que él mismo guioniza.



Libélulas la ópera prima de luc Knowles es una de las apuestas más rompedoras del año. Milena Smit y Olivia Baglivi encabezan el reparto interpretando a dos amigas que sueñan con escapar del barrio y están atrapadas en la realidad que viven. Un relato muy actual, cercano al documental del que hablamos con los protagonistas.



El martes 13 de septiembre asistíamos a uno de los momentos más esperados, Carmen Maura anunciaba la película que representará a España en los Oscar 2023, la elegida por la Academia de cine fue 'Alcarrás' de Carla Simón a la que felicitamos.



Os invitamos a ver Desierto Particular la apuesta del director brasileño Aly Muritiva, premio del público en la Mostra de Venecia 2021 y el último trabajo del cineasta brasileño en el que una vez más, ahonda en la fragilidad de la masculinidad y la forma de amar de los hombres.



Profundizamos con el director guatemalteco Justin Lerner en, 'Cadejo Blanco' un desolador drama sobre las desapariciones, otra mirada diferente sobre la violencia en Centroamérica.



Además, el resto de estrenos con títulos como la invitación uno de los estrenos más terroríficos de la directora Jessica M. Thompson con Nathalie Emmanuel, Stephanie Corneliussen, Thomas Doherty, Sean Pertwee, Hugh Skinner.



El resto de estrenos, las mejores series con Pedro Calvo, la colaboración de Luis Alegre, nuestro homenaje a Jean-Luc Godard, referente mundial del cine, las noticias más destacadas de los últimos Siete días, seis noches y otros contenidos que completan las dos horas, De película, la noche del viernes, a las 00.05h, una hora antes en Canarias y cuando queráis en los podcasts.