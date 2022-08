Ya puedes consulta la agenda de conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta semana del 1 al 8 de agosto en Fila cero y Concierto de estío.

J. Lundgren, Wotan. D. Kirch, Loge. C. Meier, Fricka. E. Teige, Freia. Orq. del Festival de Bayreuth. P. Inkinen (Dir.).

Andreas Schager, tenor, Siegfried; Arnold Bezuyen, tenor, Mime; Tomasz Konieczny, bass-baritone, The Wanderer; Ólafur Kjartan Sigurðarson, baritone, Alberich; Wilhelm Schwinghammer, bass, Fafner; Okka von der Damerau, contralto, Erda; Daniela Köhler, soprano, BrünnhildeAlexandra Steiner, soprano, Waldvogel; Bayreuth Festival Orchestra; Cornelius Meister, director.

Sábado 6

17 h (CET) - Festival de Bayreuth

WAGNER: El ocaso de los dioses.

Stephen Gould, tenor, Siegfried; Michael Kupfer-Radecky, baritone, Gunther; Albert Dohmen, bass, Hagen; Ólafur Kjartan Sigurðarson, baritone, Alberichréne Theorin, soprano, Brünnhilde; Elisabeth Teige, soprano, Gutrune; Christa Mayer, mezzo-soprano, Waltraute; Okka von der Damerau, contralto, First Norn; Stephanie Müther, soprano, Second Norn; Katie Stevenson, mezzo-soprano, Flosshilde; Kelly God, soprano, Third Norn; Lea-ann Dunbar, soprano, Woglinde; Stephanie Houtzeel, soprano, Wellgunde; Bayreuth Festival Chorus; Eberhard Friedrich, chorus director; Bayreuth Festival Orchestra; Cornelius Meister, director.