Un verano diverso en 'Por tres razones'

Este verano en Por tres razones queremos acompañarte cada tarde con una sección diferente. Durante los meses de julio y agosto hablaremos de nutrición, ecologismo, ciencia, historia, música y viajes con colaboradores expertos que nos explicarán las claves de sus campos mientras comparten anécdotas y datos de interés.

Cada lunes, la doctora en Bioquímica Emilia Gómez Pardo, nos visitará en el espacio “Dame pan y dime tonto”. Esta consultora de nutrición y salud que trabaja con la Fundación Cris Contra el Cáncer compartirá la realidad escondida detrás de los mitos de los alimentos y nos analizará, con base científica, los verdaderos hábitos saludables.

La doctora en Bioquímica Emilia Gómez Pardo presentará el espacio "Dame pan y dime tonto" RTVE.es

Los martes contaremos con diferentes representantes de SEO/BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología y ONG que trabaja por el bienestar y la subsistencia de las aves en nuestro país. Cada semana, en la sección “Playas vivas”, visitaremos una de las costas españolas para hablar de su biodiversidad y planes de sostenibilidad.

Los representantes de SEO/BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología y ONG, hablrán en la sección "Playas vivas" RTVE.es

A mitad de semana dedicamos un espacio a explicar aspectos científicos de la mano de José Luis Costa Krämer, investigador del Instituto de Micro y Nanotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En la sección “Ciencia no tan exacta” acercaremos la realidad de la ciencia y la investigación a pequeña escala explicando cómo afectan los avances en este campo a nuestro día a día.

José Luis Costa Krämer, investigador del Instituto de Micro y Nanotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), presentará la sección "Ciencia no tan exacta" cropper

Los jueves ponemos la perspectiva histórica de la semana con la sección “La historia más real”. La académica de la Real Academia de Historia, Carmen Sanz Ayán, nos sorprenderá contándonos la vida y logros de mujeres relevantes e importantes que, durante siglos, marcaron el devenir de la sociedad y la economía, descubriéndonos secretos de investigaciones en curso.

Carmen Sanz Ayán, académica de la Real Academia de Historia, sorprenderá en "La historia más real" RTVE.es

Los viernes no nos olvidamos de nuestro colaborador actual. Durante el mes de julio, Miguel Baselga, el pianista y docente de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), continuará con su sección “Lo que no me contaron en el conservatorio”, en la que seguirá trayéndonos curiosidades del solfeo y la historia de la música.

Miguel Baselga, pianista y docente de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), presenta la sección "Lo que no me contaron en el conservatorio" RTVE.es

En agosto estrenamos una nueva sección para terminar la semana de la forma más viajera. Conoceremos a Vicente Plédel y Marián Ocaña, premio Viajero del Año de la Sociedad Geográfica Española. Estos dos aventureros, con una prestigiosa trayectoria de rutas de exploración a través del mundo durante varias décadas, nos descubrirán lugares insólitos a los que ahora es difícil visitar, como Libia, Yemén o Afganistán. Con ellos descubriremos cada viernes “Un lugar en el mundo”.