Ya puedes consulta la agenda de conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta semana del 23 al 30 de mayo en Fila cero, Maestros cantores, Programa de mano y Los conciertos de Radio Clásica.

Sábado 28

1 2 h (CET) - Los conciertos de Radio Clásica

Solistas del siglo XXI (XXX)

Escuchamos obras de Chopin, Debussy, Albéniz, Colomina, Ravel y Granados

Con Nicolás Bordouncle, piano y Juan Barahona, piano



19 h (CET) - Maestros cantores - UER

BELLINI: I Puritani. Ópera en tres actos.

Con Jessica Pratt, soprano, Lady Elvira Valton, betrothed to Arturo Lawrence Brownlee, tenor, Lord Arturo Talbot. Francesco Demuro, tenor, Lord Arturo Talbot (alternative, TBC). Franco Vassallo, baritone, Sir Riccardo Forth, the Puritan leader in love with Elvira. Nicola Ulivieri, bass, Sir Giorgio Walton, Elvira's uncle. Roberto Lorenzi, bass, Lord Gualtiero Walton, Elvira's father and Giorgio's brother. Rome Opera Chorus. Roberto Gabbiani, chorus director. Rome Opera Orchestra. Roberto Abbado, conductor.