El president del grup municipal d'Esquerra i diputat al Parlament, Ernest Maragall, diu que actuaria igual que ho ha fet el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez Cambray: "Presentar recurs, aprovar la llei i desplegar el decret". Ernest Maragall que va ser conseller d'Ensenyament en el govern tripartit, sosté que la interlocutòria sobre el castellà a les aules no té aplicabilitat: "Guanyarem en el terreny de la justícia, però sobretot en el de la pràctica". En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, Maragall diu que és una "barbaritat" que les jutges es converteixin en representants polítics: "Com si fos canviar l'horari d'un treballador".

Descarta modificar la Llei de Política Lingüista sense Junts

Ernest Maragall demana urgència, "amb el màxim acord possible" per aprovar una nova llei de política lingüística i diu que no té massa sentit aprovar-la sense Junts per Catalunya: "Espero que exerceixi la seva responsabilitat de definició de país. Jo estic segur que hi haurà un acord, que ja el teníem".

Maragall critica la decisió judicial que vol imposar un percentatge de castellà a les aules, quan la llei en la qual es basa, la llei Wert, ja no existeix: "Ha quedat ancorat al passat, viu en un món que ha quedat obsolet".

(Hi haurà ampliació...)