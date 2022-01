Ganadores del concurso para asistir a un concierto online de The Smile

The Smile son la gran sorpresa de 2022. El año ha empezado con el sonido de la nueva aventura musical de Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead y Tom Skinner de Sons Of Kemet. Por el momento, su sencillo debut You will never work in Television again es su única música publicada. La canción, producida por Nigel Godrich, se escuchó por primera vez en el show secreto de la banda como parte del evento Live At Worthy Farm de Glastonbury del año pasado.

Conoceremos más sobre la nueva formación pronto porque The Smile tocará tres shows en vivo en un período de veinticuatro horas. Será los días 29 y 30 de enero en el Magazine London y Radio 3 te ofrece la posibilidad de unirte a ese espectáculo en streaming.

Ganadores del sorteo Sorteamos 4 códigos de acceso para presenciar online uno de estos exclusivos shows de puesta de largo para The Smile. Será este sábado 29 de enero a las 21 horas (hora de España). El plazo para concursar terminó el viernes 28 de enero a las 15.00h y ya tenemos los nombres de las cuatro personas ganadoras, que nos enviaron sus datos al correo participaradio3@rtve.es y han sido seleccionadas mediante sorteo: Alejandro Montesinos Talavera

Efrén Trillo Benito

Nuria Arévalo Caballero

¡Enhorabuena! Comprobad que habéis recibido el código para acceder al concierto por correo electrónico. y disfrutad de la actuación de The Smile. Los tres shows serán la presentación oficial de The Smile