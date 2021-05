Migrants d'exit: Tornar a comenÃ§ar lluny de la terra prÃ²pia

L’any 2001 la població estrangera a Catalunya representava el 4%. Al 2020, la població d’origen estranger es superior al 16%. Aquest últim any, en què mig món estava paralitzat, a Catalunya es van empadronar 100.000 persones més d’altres països. Sovint només coneixem les històries d’aquestes persones quan estan vinculades a problemes amb l’administració, vulnerabilitat o exclusió social; i poques vegades reparem en aquelles vides que arrelen i floreixen a Catalunya. Però, què significa tenir èxit a Catalunya quan no has nascut aquí?

Després del col·lapse dedica la seva emissió del proper dimecres 19 de maig a explicar històries de vida de persones que han deixat la seva terra natal per començar de nou i ho han aconseguit amb èxit.



Dos convidats acompanyaran l'emissió que recorrerà les històries de vida no només de persones que han arribat a Catalunya a la recerca d'una nova llar sinó també de catalans que han anat a la recerca d'un nou futur lluny del nostre país: Paola Contreras, investigadora postdoc del GEDIME, Grup d’Estudis d’Immigració i Minories Ètniques, i Nicolás Lorite, director de Migracom, Observatori i Grup de Recerca en Migració i Comunicació.

Durant l'emissió coneixerem les històrias de 3 persones que han decidit venir a empendre una nova vida a Catalunya. Totes 3 tenen en comú l’èxit del seu procés migratori. Coneixerem a l Ahmad Alhamsho (29 anys) qui presenta el seu primer llibre “Todos los Ahmad del mundo” el proper Juny. També ens apropem a la història de la cap d’infermeria de l’Hospital d’Igualada, la Tijana Postich, (39 anys) qui va a arribar a Catalunya amb 10 anys. I finalment la Débora Coimbra (37anys) que fa 3 anys va deixar la seva carrera de professora de fisioteràpia a la Universitat de Bahia per emprendre una nova vida a Catalunya.

També es preguntaran com viuen els fills i filles dels migrants el seu dia a dia a Catalunya. Comptaran amb el testimoni de mediàtic creador de continguts amb humor Long Li Xue. Té 20 anys, és nascut a Girona i encara té la nacionalitat xinesa.



