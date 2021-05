Ficción sonora

En el cortijo, el tiempo avanza de manera inexorable para todos. La vida dura del campo pasa factura a Paco el Bajo, y cada día le cuesta más trepar o correr como lo hacía antes. Lo que no baja es la presión que el señorito Iván ejerce sobre todos los que le rodean; Paco la va a sufrir de manera directa y sin contemplaciones cuando un día sucede lo que tenía que suceder: se cae desde lo alto de una encina, y eso significa que ya no va a poder responder como un buen perdiguero en la batida con el Ministro, el Embajador y el Conde. Iván no puede soportar la idea de dejar de ser el que más piezas baje por no contar con Paco como secretario y le presionará hasta límites peligrosos para su salud. Pero eso a Iván le da igual.

Mientras tanto, Azarías está cada día más unido a su Milana. El señorito Iván conocerá al pájaro que va a ser un símbolo en la historia de Los santos inocentes, y también el que provocará el desenlace final de la novela.

El análisis en El ojo crítico Cada lunes a las 18 h, El ojo crítico emite los capítulos de Los santos inocentes. El espacio conducido por Laura Barrachina han contado con especialistas en Miguel Delibes, escritores conocederos de su obra, con parte del elenco de voces que participan en esta producción, con su director o su realizadora. Para esta ocasión han invitado a María Sánchez, veterinaria y autora de libros como Tierra de mujeres o Almáciga.