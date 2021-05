Les cuines fantasma esperen entrar a Barcelona, desprÃ©s de la seva polÃ¨mica obertura a Madrid.

Les cuines fantasmes o "Dark Kitchen" són cuines sense restaurant físic, cuines per a comandes on line, que ja s'han instal·lat en alguns barris de Madrid i que han arribat més recentment a Barcelona. S'organitzen a gran escala i en una nau industrial es poden concentrar fins a 40 cuines diferents. Aquestes cuines industrials estan sovint impulsades per plataformes digitals d'enviament de menjar a domicili, les quals donen un pas més en la cadena de producció, oferint també el producte, a més de la seva distribució.

El fenònem de les “Dark Kitchen” es va iniciar a Madrid fa un any. Les primeres, una vintena de cuines, van començar a funcionar al carrer José Calvo del districte de Cuatro Caminos Tetuan. Al barri de la Prosperitat hi ha un altre complex de 38 cuines industrials en construcció impulsat per Cooklane en una nau de 1.500 metres quadrats on es calcula que podrán arribar a circular entre 1.000 i 3.000 vehicles per dia de càrrega i descàrrega. També esperen grans concentracions de riders a la porta de les cuines fantasma.

Sorolls, camions de càrrega i descàrrega, presència ininterrompuda de gran quantitat de riders i acumilació de grans quantitats de residus són el que preocupa els veïns dels barris on aquestes cuines s'instal·len i és el que els porta a organitzar-se per demanar que siguin traslladades a polígons industrials, lluny de casa seva.

Al barri d'Arganzuela hi ha un altre projecte per instal·lar 12 cuines industrials al costat del col.legi Miguel de Unamuno. Mas Madrid calcula que a la capital hi ha 12 establiments amb 180 cuines en total. De la desena de llicències concedides, 4 ja estan ja en funcionament. A diferència de Barcelona, l'ajuntament de Madrid no ha retirat la llicència d'operativitat a aquests negocis.



A Barcelona, els veïns del barri de la Palmera del districte de Sant Martí i els dels voltants del Camp Nou de Les Corts estan sortint als balcons a les 20:15h cada vespre de dilluns a divendres. Protesten contra la instal.lació de les cuines fantasma als seus barris. Són 40 ja construïdes a Les Corts i una vintena en projecte a Sant Martí. Tot i la moràtoria de l'ajuntament de Barcelona que ha congelat les llicències d'aquests negocis durant 1 any els veïns i veïnes afectats per les “Dark Kitchen” continuen protestant perquè aquestes cuines industrials marxin dels seus barris. De fet els veïns de La Palmera acaben de convocar una concentració de protesta davant la seu del districte de Sant Martí que tindrà lloc aquest dijous 6 de maig a les 18h a la plaça Valentí Almirall de Barcelona.



La controvèrsia no queda aquí ja que el model de negoci de mà de les mateixes plataformes online que impulsen les comandes podrien posar en desavantatge als clàssics restaurants amb presència física posant per davant l'oferta de les cuines fantasma.



Aquest proper dimecres 5 de maig "Després del Col·lapse" dedica la seva emissió a investigar aquest tema a fons i com sempre donant-li lloc a totes les veus implicades. Contactaran amb Roger Pallarols, director del Gremi de la Restauració de Barcelona i revisaran l'aspecte legal i laboral amb Adrián Todolí, professor de dret laboral de la Universitat de València. Quique Villalobos, president de la Federació Regional Associació de Veïns de Madrid també donarà el seu testimoni.



Els afectats també tindran el seu espai, ja que hi haurà reportatges a l'Associació de Veïns Camp Nou, l'Associació de Veïns 4 Camins Tetuan, Madrid i Plataforma d'Afectats Carrer Jose Navas Madrid.



No deixis d'escoltar "Després del Col·lapse" aquest dimecres a les 20h a Ràdio4 amb Samanta Villar i Luis Quevedo.