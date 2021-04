Día Mundial del Piano, con partitura de Javier Perianes

El piano es para Javier Perianes (Nerva, Huelva, 1978) mucho más que el instrumento con el que se expresa cada día desde que lo conquistó a los 8 años. “Me aproxime a la música con el clarinete, pero un día mi tía Isabel, que era profesora de piano, me llevó a un hotel con un piano de cola en el salón del desayuno. Me sentó a su lado y tocó. Fue un impacto que no olvidaré jamás”, reconoce el músico.

Afortunadamente para todos, dejó el clarinete a un lado y comenzó una carrera que lo ha llevado a actuar en las salas de conciertos más importantes del mundo, y junto a los mejores: Daniel Barenboim, Charles Dutoit, Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, Klaus Mäkelä, Sakari Oramo y un largo etcétera.

Javier Perianes desde Rne Sevilla

Arturo Martín recibe a este Premio Nacional de Música 2012 y Artista del Año 2019 de los International Classical Music Awards (ICMA) para celebrar el Día Mundial del Piano (29 de marzo) por todo lo alto.

“De este instrumento me impresionó su potencia y, a su vez, su enorme dulzura (…) Lo primero que le dije a mi tía es, ¡pero si parece una orquesta!”, recuerda Perianes desde Rne Sevilla.

Y a esa ‘orquesta’ empezó a ‘dirigirla’ con ayuda de expertos como Julita Hierro, su primera maestra, y con una rutina que pasaba por seis u ocho horas de trabajo diario. “Abrir una partitura por primera vez, siempre me ha parecido fascinante”, confiesa el pianista.

El resultado: numerosos reconocimientos; una veintena de discos en los que ha interpretado desde Beethoven, Mendelssohn y Schubert, a Falla o Granados; y recitales por medio mundo junto a la Wiener Philharmoniker, sinfónicas de Chicago, Boston y San Francisco, filarmónicas de Oslo, Londres, Nueva York y Los Ángeles, Yomiuri Nippon Symphony… y una lista interminable de grandes orquestas.

Patrick Hinves

Y en muchas de esas actuaciones, ha tenido a su lado un piano Steinway provisto por Hinves, una compañía con cuarenta años de historia que se encarga de vender, alquilar y transportar pianos tanto a domicilios particulares como a grandes escenarios. De la mano de Patrick y Santiago Hinves, Patricia Costa recorre los más de 1.400 metros cuadrados dedicados a este instrumento en su sede madrileña, para conocer cómo se prepara, cómo se afina y cómo se traslada este instrumento, con unas necesidades específicas, por ejemplo, en torno a la temperatura.

N'Diaye, uno de los trabajadores de Hinves, en su taller

Con mucho ritmo, aunque bien diferente, entra esta semana Beatriz Pecker para repasar los éxitos musicales de 2015, fecha en la que el alemán Nils Frahm instaura el Día Mundial del Piano. Por ejemplo, “La Gozadera”, una reivindicación de lo latino firmada por el dúo Gente de Zona y Marc Anthony.

De otro tipo de letras, las de Miguel de Cervantes, nos habla Mara Peterssen para revivir un año dedicado al Quijote, y en el que, paradójicamente, un grupo de investigadores confirmaba que entre los huesos hallados en el convento de las Trinitarias de Madrid podrían encontrarse los restos del escritor.



En lo deportivo, Lucía Sancho se sitúa en el colegio Llor de Sant Boi, en Barcelona, años 80, para recorrer la trayectoria profesional de nuestro personaje, Pau Gasol, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2015 junto a su hermano Marc.



David Zurdo, por su parte, se detiene en el 2015 dibujado en Regreso al futuro 2 (1989, Robert Zemeckis), con coches voladores, aeropistas, reactores nucleares portátiles, anuncios flotantes y pizzas deshidratadas.

Escena de 'Regreso al futuro 2'

Y en el pasado cerramos este Memoria de delfín musical, con la lista de éxitos nigeriana que nos acerca JPelirrojo. Hoy con un nuevo paso de baile, el que hizo de “Bobo”, del artista Olamide, una de las canciones más bailadas del país durante 2015.