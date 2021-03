El centrocamista de la Selección Española y del Real Betis, Sergio Canales, ha pasado por la antena de Radio Nacional de España en Radiogaceta de los deportes. El futbolista cántabro, desde la concentración de la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ha echado la vista atrás para recordar su trayectoria, marcada por las lesiones de rodilla, y que en algún momento provocaron que viese "oscuro" su futuro.

"Mi carrera ha sido una montaña rusa... y me ha costado mucho llegar a la parte de arriba", ha respondido tras ser preguntado por sus años más duros, especialmente cuando cayó lesionado tanto en el Valencia, en 2012, y más adelante en la Real Sociedad. Sin embargo, desde su llegada al Real Betis en 2018, Canales se ha convertido en un jugador fundamental para los verdiblancos y ha alcanzado el mejor punto de su carrera: "Estoy disfrutando mucho en el campo. He dado con la tecla a nivel físico y eso me permite rendir mucho mejor".

Sobre el Betis El futbolista cántabro también ha valorado la trayectoria de su equipo, el Real Betis, en esta campaña. Considera que tuvieron un inicio "dubitativo" en la liga, pero que hace unos meses ya consiguieron "dar con la tecla" e invertir la racha de resultados; añadiendo, además, que el objetivo para esta temporada es "entrar en Europa".