Un año de pandemia en el Centro de Salud Buenavista de Toledo

En el Centro de Salud Buenavista de Toledo el coronavirus lo ha cambiado todo. El trabajo se ha multiplicado y se hace de forma distinta a la que conocíamos. Así se lo cuentan los sanitarios que allí trabajan, casi 40, a Ana Sterling, que recorre, micrófono en mano, sus silenciosos pasillos.

Los centros de salud, línea directa con los ciudadanos

En marzo del año pasado, en pocas horas tuvieron que ponerlo todo patas arriba. "Fue un cambio abismal, de muy pocas horas, en la reorganización de un centro. Pensar, pensar cómo hacerlo para que el paciente se quede atendido. El primer día concretamente abrimos con miedo, con incertidumbre, con angustia, era todo muy desconocido. Había que vivir minuto a minuto y día a día", cuenta Laura Sánchez, una de las enfermeras.

Una de sus compañeras, Carmen Ruiz, se contagió. "Ingresé el día 17 y la semana anterior estuve trabajando en la consulta con gente que estaba infectada ya. Yo pensé que era un catarro más grande de lo normal, pero a las dos horas me di cuenta de que probablemente sea el coronavirus." Ingresada sintió la soledad, el miedo y la falta de su familia. "No sabes si les vas a poder ver. Había mucha incertidumbre porque no sabías si los tratamientos eran eficaces. A la semana pegué un bajón, me tuvieron que enganchar al oxígeno. Tenía que ir al baño pero no sabía si llegaba a volver a ponérmelo", cuenta.