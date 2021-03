La vuelta al mundo: a pie, y a nado

El 3 de marzo de 2005, el estadounidense Steve Fossett culminó una de sus grandes aventuras al realizar el primer vuelo alrededor del mundo en un avión de ala fija, en solitario, sin hacer escalas, y sin repostar combustible. Todo un hito en la aviación que hizo en 67 horas, 2 minutos y 38 segundos. Esta semana, en Memoria de Delfín, damos la vuelta al mundo con Nacho Dean.

Arturo Martín charlará con el naturalista, aventurero profesional y divulgador malagueño. En el 2016, Nacho Dean se convirtió en el primer español y en la quinta persona del mundo en completar una vuelta al planeta a pie, y tres años después, volvió a hacer historia al convertirse en la primera persona en unir los 5 continentes a nado. Dean quería cumplir un sueño y se lio la manta a la cabeza. Lo difícil fue tomar la decisión. Según nos contaba, "había hecho muchas rutas caminando y en una de ellas pensé -¿Y por qué en vez de volver a casa, no soñar a lo grande?, ¿Por qué no dejarlo todo y embarcarme en una aventura como dar la vuelta al mundo a pie?-"a lo que añadía que, "estuve dos años dándole vueltas a la cabeza, hasta que un día muy soleado del verano de 2012 dije - voy a por ello-. Y ese día sentí como que me quitaba una gran carga, un gran peso de encima".

Nueve meses fue lo que tardó Nacho en hacer sobre papel esta vuelta al mundo que iba a durar tres años. Según explicaba el malagueño, "durante todo ese tiempo estuve preparando un itinerario y un calendario provisionales, contactando con embajadas para el tema de papeles, burocracia, visados, y poniéndome todas las vacunas habidas y por haber". Luego llegó el trabajo de contactar con patrocinadores, entrenarse, hacer una web, y cuentas en redes sociales.

Con Beatriz Pecker recordamos a "Amaral", porque fue en 2005 cuando el grupo zaragozano alcanzó los primeros puestos de la música con "El Universo sobre mí", un tema incluido en su cuarto álbum "Pájaros en la cabeza", convertido en el disco más vendido en España ese año. Otro número 1 en nuestro país y en medio mundo fue "You're Beautiful" del británico James Blunt, considerada una de las canciones "más molestas" de la historia, según la revista "Rolling Stone".

En nuestra segunda hora de programa, repasamos los acontecimientos más destacados de 2005 con Mara Peterssen, un año marcado por la catástrofe del huracán Katrina, el fallecimiento del Papa Juan Pablo II, y el nombramiento como su sucesor del cardenal alemán Joseph Ratzinger.

Durante aquella época, en España se aprobaba la ley del matrimonio homosexual, también la ley antitabaco, y se producía el incendio de la Torre Windsor de Madrid. Lucía Sancho nos dibuja el perfil de la poderosa Angela Merkel, la primera mujer canciller de Alemania de la historia. La Historia Mínima que nos acerca esta semana David Zurdo tiene que ver con la micronación separatista The Dominion of British West Florida. Los últimos minutos de programa, son para J.Pelirrojo y sus músicas del mundo, que esta semana nos lleva hasta Corea del Sur para hablarnos del K-Pop o pop coreano.