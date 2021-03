Dani Macaco: ""La distancia" es una canción a cara lavada"

El cantante Dani Macaco ha estado con nuestros compañeros de Tarde lo que tarde para hablar de su tema "La distancia". Una canción en la que ha colaborado la también cantante, María Rozalén. En ella nos hablan de las relaciones a distancia, y a pesar de que este single ya lo había creado Macaco y aparece en uno de sus discos, la situación por la que atravesamos se adapta perfectamente a cada palabra que respira el tema. "Hay canciones que se reesccriben un poco por el contexto. Hay canciones con las que no te esperas que te pase esto.Y esta es una de ellas", ha asegurado el cantante en el programa de Julia Varela.

Pero además de servir para sobrellevar la situación actual que atraviesa la sociedad, de distancia, de separación, la canción resurgió gracias al impulso que le dieron determinadas personas: "El caso de "La distancia" no fue idea mía fue de alguien a quein quiero mucho. Un día durante la pandemia me mandó un mensaje y me dijo: "tienes que hacer un versión de "La distancia". El amigo que me mando ese mensaje es Javier Bardem".

Una canción que habla de una pareja separada. Que remueve mucho en cada estrofa, en cada palabra, en cada acorde. El videoclip que la acompaña es la guinda de este trabajo: "El día que salí del estudio de grabar con María estábamos todos con la lagrimilla, y ella me decía: "yo no puedo escucharla". [...] Para hacer el videoclip teníamos la idea de las videollamadas, pero a mi me gusta mucho la realidad mágica, soy muy de Gabriel García Marquez. Entonces, se me ocurrió que cuando esta pareja acerca la mano y él la acaricia con los ojos cerrados, ella puede notar la caricia", ha confesado Macaco.

Video encuentro

En el fondo lo hacemos todos. Comunicarnos con el resto a través de las pantallas, de mensajes y de aplicaciones. Algo que también ha vivido nuestro invitado de hoy en sus propias carnes: "Yo al principio de la pandemia estuve como para adentro. Un familiar mío estaba enfermo de cáncer, muy malo y yo dije: quiero esperar un poquito para conectarme a las pantallas, porque no lo sentía. Volví a Barcelona con mi madre y un día le dije: vamos a cantar. Y me puse a improvisar mientras lo retransmitía por el móvil. Entonces, empezaron a entrar miles de personas y mi madre no quería salir. Fue buenísimo, todo el mundo me decía: que salga tu madre. Pero ella no quería salir", nos ha relatado entre risas. "Para mí lo que era raro es que me ponía a cantar y yo miraba los comentarios y era un vacío... porque leía los mensajes en los que la gente me animaba pero es muy raro".

En el confinamiento además de pasar por una etapa poco agradable, también aprendió cosas: "Soy urbanita y de naturaleza. Me encantan las cenas con colegas, para mí es el mejor plan. Me he puesto a cocinar porque me mola pero sí que ha sido una época más introspectiva, de más conexión con la naturaleza que nunca y con cosas y proyectos que tienen que ver con el cine", esto último se ha convertido en toda una pasión y reto profesional para Macaco.