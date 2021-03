Ya puedes consulta la agenda de conciertos que Radio Clásica ofrecerá esta semana del 1 al 7 de marzo en Fila cero, Los conciertos de Radio Clásica, Programa de mano y Maestros cantores.

Jueves 4

17 h (CET) - Programa de mano (Producción propia)

Círculo de Bellas Artes de Madrid. Círculo de Cámara. Concierto celebrado en Madrid el 9 de febrero de 2020. (To all lovers of Musick).

Al Ayre Español: Alexis Aguado (vl.), Kepa Artetxe (vl.), Guillermo Turina (vc.), Xisco Agiló (contrabajo. Dir. y clave: Eduardo López Banzo.