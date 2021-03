La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada en 1982, establece que todo estado tiene derecho a delimitar la anchura de su mar territorial sin una extensión superior a 12 millas desde la costa. Las aguas internacionales son las que no están incluidas dentro de la zona económica exclusiva (200 millas desde la costa), mar territorial o aguas interiores de un estado o archipiélago.

Hay personas que cruzan esa tierra de nadie, que migran y llegan a su destino. En Por tres razones, el programa de RNE presentado por Mamen Asencio de lunes a viernes de 19h a 20h, cada dos miércoles esa distancia se convierte en un viaje. Nuestra compañera Celia Vidal habla con varias personas a lo largo de un paseo que acaba en la embajada del país de origen de cada una.

En "12 millas" se conocen las historias de personas que eligen migrar en busca de un futuro mejor y también de quienes no lo eligen y huyen del conflicto, el clima o el hambre. Los sentimientos que despierta verse cara a cara con sus raíces en pleno Madrid componen un viaje sonoro. Durante la conversación surgen miedos, aprendizajes, historias y sueños.

Ernesto: ser hombre con 11 años

Un chico mozambiqueño que llegó a España gracias a una beca, pero cuyo camino no ha sido nada fácil. Ernesto comenzó siendo pastor a los seis años y a los once ya vivía solo. Vendía artesanía a los turistas. Caminamos con él hasta la Embajada de la República de Mozambique, donde sorprende leer en la puerta un imperativo 'pase sin llamar'. En este espacio también nos cuenta que no cree en la medición del tiempo. Él no lleva reloj, no lo necesita. Se acostumbra a los ritmos, pero, dice, le agobia medir la hora.