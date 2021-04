Recomanacions literàries des de Ràdio 4

La Diada de Sant Jordi ens serveix com excusa perfecta per demanar a diferents periodistes de Ràdio 4 que ens destaquin alguns dels llibres que més han gaudit, els que millor estones els han fet passar o senzillament els que creuen que tothom hauria de conèxer.

Manel Ferrer, director i presentador del magazine "Preferències", aposta per un assaig que repassa els darrers 30 anys d'història d'Espanya des del punt de vista de la cultura pop: "Cómo hemos cambiado", de Juan Sanguino. A partir d'algunes de les fites de la cultura pop de les últimes dècades a Espanya -de Ally McBeal a Operación Triunfo, passant per Sabrina i Gran Hermano-, Juan Sanguino dissecciona l'aterratge forçós al primer món d'un país que fa trenta anys encara no havia perdut de el tot la innocència.

Cómo Hemos Cambiado - Juan Sanguino Ràdio 4

Sònia Urbano, editora de l'informatiu "Edició Migdia", es deixa portar per la novel·la negra i ens convida a llegir les tres novel·les de Dolores Redondo que conformen la 'Trilogia del Baztán': "El guardián invisible", "Legado en los huesos" i "Ofrenda a la tormenta". La història d'uns crims als voltants del riu Baztan, a Navarra, obre la porta a un món de llegendes i personatges inquietants.

El guardián invisible - Dolores Redondo

Quim Esteban, director i presentador del magazine de temàtica LGTBIQ+ "Plurals i Singulars", té molt clara la seva recomanació: "Asalto a Oz", un recull de relats de les noves veus dins la narrativa queer. Narracions de Rubén Serrano, Alana Portero, Sara Torres o Miriam Beizana conformen una aposta de literatura de gènere que es mou entre la poètica i la reivindicació més emotiva.

Asalto a Oz - VV.AA. Asalto a Oz - VV.AA. RTVE Catalunya

Lorena Amo, directora i presentadora del magazine "En Directe a Ràdio 4", tria un llibre infantil pels més petits de la casa: "El niño, el topo, el zorro y el caballo", de Charlie Mackesy. Un nen curiós, un talp golafre, una guineu cauta i un savi cavall es troben en un dia de primavera i estableixen una inesperada amistat. Una història carregada d'aprenentages i reflexions poderoses.