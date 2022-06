Ràdio Nacional porta l'exposició 'RNE, Contigo' a Barcelona per celebrar el 75 aniversari de la ràdio de tots

Oberta al públic el diumenge 15 i dilluns 16 d'abril, al Moll de la Fusta (Moll de Bosch i Alsina), de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00

Ràdio 4 ofereix des de la plataforma una programació especial que arrenca el diumenge amb 'El millor de cada casa' (10.00-13.00), amb les actuacions d'Els Catarres, La Troupe i Alèxia Ramió

El diumenge a les 18.00, des de l'exposició i amb Ràdio 4 en directe: lliurament del Disc català de l'any, que rebrà el grup Amelie de mans de Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat

Dilluns de ràdio al carrer: 'Matí a 4 bandes' (10.00-12.00), amb Toni Marín; 'Entre hores' (12.00-13.30), amb Paola Callieri i Rosa de Diego, i "Directe 4.0 '(16.00-19.00), pendent dels Premis Sant Jordi de RNE

Ràdio Nacional d'Espanya celebra a Barcelona el seu 75è aniversari amb l'exposició 'RNE, Contigo', que estarà oberta al públic el diumenge 15 i dilluns 16 d'abril, al Moll de la Fusta (Moll de Bosch i Alsina). RNE obre la ràdio pública als ciutadans perquè la coneguin per dins, amb una mostra que reforça l'aposta de RNE pel servei públic, la participació ciutadana i les tecnologies a l'abast de tothom.

La ràdio de tots, RNE, compleix, més viva que mai, el seu 75 aniversari. Ràdio Nacional surt al carrer per celebrar amb els oients de Barcelona, que podran visitar durant dos dies-diumenge 15 i dilluns 16 d'abril-, l'exposició itinerant 'RNE, Contigo'. Amb aquesta doble parada a la Ciutat Comtal, la mostra s'acomiada de Catalunya, dins de l'itinerari que portarà la plataforma a més de 50 ciutats espanyoles durant més de tres mesos.

Ràdio en directe

L'exposició 'RNE, Contigo' estarà ubicada al Moll de la Fusta (Moll de Bosch i Alsina), al Port de Barcelona. Quedarà oberta al públic de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00.

L'equip de RNE a Catalunya emetrà una programació especial de Ràdio 4 des de l'exposició del 75 aniversari de RNE. Els visitants podran comprovar in situ com es fa un programa de ràdio en directe. En aquest cas serà amb el treball dels professionals del Centre Territorial de RNE a Barcelona.

Diumenge al matí, de 10.00 a 13.00, el públic presenciarà l'emissió en directe de 'El millor de cada casa'. El programa dirigit i presentat per Miquel Murga comptarà amb entrevistes i actuacions musicals, com les d'Els Catarres, La Troupe i Alèxia Ramió.

A partir de les 18.00 la plataforma albergarà una cita molt especial, el lliurament del Disc català de l'any, que concedeix Ràdio 4 cada any. L'audiència de l'emissora ha decidit amb els seus vots que el premi recaigui sobre el grup Amelie, gràcies al disc 'somiant desperts'. Rebran el guardó de mans de Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat. L'acte serà transmès en directe per Ràdio 4 i presentat per Joan Arenyes des de l'exposició. Comptarà amb l'actuació en viu de la banda guanyadora i de Miquel Abras, vencedor en una altra edició.

Dilluns Ràdio 4 emetrà els seus principals espais des de l'exposició itinerant. La jornada radiofònica arrencarà amb 'Matí a 4 bandes'. De 10.00 a 12.00, Toni Marín porta l'actualitat i els protagonistes del dia des del Moll de Bosch i Alsina.

El magazín 'Entre hores', amb Paola Callieri i Rosa de Diego, pren el relleu, de 12.00 a 13.30 hores. A la tarda, de 16.00 a 19.00, els visitants a la mostra podran veure com es fa 'Directe 4.0', que també estarà molt pendent d'un altre important esdeveniment de RNE dilluns a Barcelona: el lliurament de la 56 ª edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia, cerimònia que conduirà a la nit Xantal Llavina, presentadora de 'Directe 4.0' de Ràdio 4, Oriol Nolis, de TVE, i Quim Masferrer.

La campanya 'RNE, Contigo'

RNE ha evolucionat amb la societat fins a esdevenir el que és avui: la ràdio del present i del futur, la ràdio que demana la societat actual, la imprescindible. Per això, RNE recorrerà el país per viure-ho amb els oients: RNE convida a tots els ciutadans a pujar a la plataforma del 75 aniversari, que viatjarà a més de 50 ciutats espanyoles durant més de 3 mesos. A més, es convidarà a associacions de cada ciutat (culturals, d'oci, de joves, de gent gran, escoles, etc) perquè coneguin la ràdio de tots per dins. El vehicle desplegable s'instal · larà en llocs emblemàtics de cada ciutat, per esdevenir una espectacular plataforma de 140 metres2, on hi haurà: un estudi de ràdio per realitzar programes en directe i de cara al públic; una redacció perquè els professionals de RNE elaborin els seus programes, i, sobretot, un gran àrea expositiva, plena de sorpreses.

Puja al camió i fes la teva ràdio

Aquesta plataforma-exposició itinerant -que els propers dies 15 i 16 d'abril serà a Barcelona- permetrà al ciutadà conèixer la ràdio de la manera més directa i personalitzada possible. Cada persona podrà individualitzar al seu gust la visita, interactuant en tot moment amb pantalles tàctils, vídeos i àudios.

L'exposició ofereix un recorregut des del present al futur, viatjant pel passat. A la zona més actual es podran conèixer les 6 marques de RNE (Ràdio Nacional, Ràdio Clàssica, Ràdio 3, Ràdio 4, Ràdio 5 i Ràdio Exterior); provar el so 5.1; descobrir el procés, pas a pas, d'elaboració d'una notícia a RNE, el taller de ràdio, perquè els més joves facin i gravin seu primer informatiu, el àudio s'enviarà als col · legis i els millors s'emetran a RNE, la mostra fotogràfica de 'La ràdio al carrer', realitzada per RTVE per tot el país, o el photocall, on es podrà fer 'L'entrevista de la teva vida' al personatge favorit de RTVE, amb foto inclosa de record a la web de l'aniversari, www.rtve.es/rne75. Cada visitant podrà viatjar al passat per 'Els sons de la teva vida'. Serà ell qui triï què escoltar dins el gran arxiu de RNE: els vídeos i àudios dels moments de la història que més l'han marcat, el que es va emetre el dia que va néixer ..., a més del museu amb les peces amb les que abans es feia ràdio.

El futur ja és aquí: diversos terminals mostraran les aplicacions de RNE per iPad i iPhone o el web de RNE. I al final del recorregut cada persona podrà fer realitat la ràdio que sempre ha somiat, amb un joc on podrà barrejar sons, efectes i música.