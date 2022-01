Arranca el Festival Internacional de Benicassim

La XVI edición del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) arranca este jueves con un cartel de perfil medio formado por un centenar de grupos, cantantes y DJ y una previsión hasta el próximo domingo de 120.000 espectadores, 80.000 menos que el año pasado. De hecho, aún quedan entradas disponibles, cuando el año pasado se agotaron los abonos dos meses antes.

La organización calcula que habrá una media diaria de entre 30.000 y 32.000 'fibers' y la mitad de ellos serán españoles que se encontrarán con un cartel, diseñado por una nueva organización, que parece prolongar la tendencia a la baja en el apartado musical.

Sus principales reclamos son The Prodigy (banda que aún vive de los singles de The fat of the land, publicado en 1997), Vampire Weekend, Kasabian y Gorillaz, el único -éste último- con verdadero aliciente por sus escasas actuaciones en directo y por ser la primera vez que se sube a un escenario en España.

Kasabian, Vampire Weekend, The Prodigy y Gorillaz, cabezas de cartel A partir de las 18.00 horas se subirán este jueves al escenario más de 20 grupos, entre ellos Kasabian, el ex Kinks Ray Davies, Charlotte Gainsbourg -hija de Serge Gainsbourg y Jane Birkin-, y Broken Bells como principales atractivos del Escenario Verde (el principal), mientras que Puggy toman este año el relevo al DJ peruano Aldo Linares para dar el primer saludo sonoro a los "fibers". Para el viernes, la atención estará puesta en los neoyorquinos Vampire Weekend, convertidos ya en uno de los grupos "indies" más respetados, y en Hot Chip, DJ Shadow, el Strokes Julian Casablancas, el ex Joy Division y ex New Order Peter Hook, Goldfrapp, Timo Maas, Sr. Chinarro y uno de los nombres más insólitos en la trayectoria del festival, Ilegales, que han incluido al FIB en su gira de despedida. El sábado se vivirá el momento más "hooligan" con Prodigy, el grupo que sentó las rentables bases de la fusión entre la música de baile y el rock. También destacan los conciertos del ex Stone Roses Ian Brown, el regreso de The Specials y PiL o la despedida de los españoles Sunday Drivers. Todas las miradas irán dirigidas el domingo a la primera actuación en España de Gorillaz, la banda inicialmente virtual formada por el ex líder de Blur Damon Albarn que este año, con Plastic Beach, se ha erigido como el "supergrupo" más alabado por la crítica y más apetecible para disfrutar en directo. La última jornada del FIB también destacará por ser la primera de su historia en tener a un rapero consagrado, el británico Dizzee Rascal, junto a su compatriota Lily Allen, los electrónicos Letfield y los ya habituales Echo and The Bunnymen.