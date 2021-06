Fluido Rosa - Los contenidos del 19 de octubre

DISCO PORTADA: TV ON THE RADIO Love Dog. Dear Science (Touch and Go records)



Presentamos el nuevo álbum de TV On The Radio. Los de Brooklyn vuelven tras su anterior trabajo, Return to Cookie Mountain (2006, Interscope Records), donde confirmaron que ellos no eran ningún grupo creado para vender ni para pasar el rato. Con un disco variado pero que mantiene un hilo conductor, el del propio sonido del grupo, en el que sigue por la senda de la experimentación, lo que les impide asentarse en un terreno y explotarlo hasta la saciedad.



CAFÉ VIRTUAL: Luis Baylón



Luis Baylón es un madrileño que con la compra de su primera cámara en 1976 despertó su instinto fotográfico. Desde entonces acumula numerosas publicaciones, exposiciones y premios, habiendo publicado varios libros, el último dentro de la colección Photobolsillo. De estilo clásico y formal, Baylon, se interesa por los personajes anónimos y sus actitudes. La situación que sus personajes ocupan en el paisaje, en la foto, es fruto de una mirada que se evidencia personal y reflexiva.



La crisis bancaria



Uno de los temas que han tenido más repercusión en nuestro blog es el relativo a la crisis económica. Haciéndonos eco de las opiniones e inquietudes vertidas en el foro hemos buscado información sobre la llamada banca alternativa, que si existe y hemos encontrado dos propuestas, una de ellas invierte además en empresas dedicadas a promover el arte contemporáneo.



En España se pueden encontrar dos proyectos de banca ética Triodos Bank y Fiare. Triodos Bank, es un referente de la banca ética en Europa. Su objetivo es contribuir a un cambio positivo y sostenible de la sociedad desde el sistema financiero, mejorando la calidad de vida de las personas y respetando el medio ambiente y la cultura.



Por si fuera poco, La crisis crediticia actual no afecta a los resultados de Triodos Bank. En España, el banco ha crecido un 37% durante el primer semestre de 2008. Una de las empresas que es financiada por Triodos Bank es Videoartworld, es un proyecto pionero en el mundo que trata de establecer el mercado del arte en audiovisual al nivel internacional, protegiendo los derechos de propiedad intelectual y el valor de las obras, al mismo tiempo que se les da acceso y difusión.



ENTREVISTA: Ferran Barenblit, director del CENTRO 2 DE MAYO. MOSTOLES.



El Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid es uno de los proyectos culturales más importantes del Gobierno regional, que nace con la pretensión de convertirse en un espacio que acoja la creación artística contemporánea española y extranjera en el sur de la región. El Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles nace como sede de la Colección de Arte Contemporáneo de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, una entidad vinculada a la creación artística contemporánea española y extranjera.



DOSSIER SONORO: FEDERACIÓN RUSA.



De nuevo abrimos estas páginas a la creación rusa, y nos centramos en los proyectos lanzados por el sello electrosound, un net-label, que produce música que puede describirse como electrónica emocional. Moscú, San Petersburgo e el corazón de Siberia son algunos de los lugares que visitaremos gracias a sus artistas sonoros.



Sesión: Resequence, Rombix, Ambidestroux y Siba.



ENTREVISTA: EMILIO NAVARRO, director del Centro de Arte Caja Burgos.



NUEVAS EXPOSICIONES EN EL CAB. Burgos. + Ciclo CONCERTADOS.



"JULIA OSCHATZ". Dig your own grave. Hasta el 18 enero de 2009



"JAUME PLENSA". Hasta el 18 enero de 2009



"BELÉN CEREZO - DIEGO MOVILLA - JOSE LUIS PINTO". Hasta el 18 enero de 2009



"CUATRO PAREDES". Teresa Moro Emboscada. Hasta el 11 enero de 2009.



CONCERTADOS, es un ciclo que nace con la intención de conciliar dos lenguajes de la creación contemporánea, como son el audio y el video. Las propuestas presentes en CONCERTADOS han sido seleccionadas de manera independiente buscando el diálogo entre artistas que se mueven en ambientes distantes. CONCERTADOS, meclará el jazz, los sonidos latinos, el ambient pop o la música contemporánea junto a Vj¿s que, alejados de su ámbito , el de la cultura de clubes, ofrecerán su lado más creativo, improvisando en directo un entramado visual.



24 octubre. AZYMUTH + NOKËO

07 Noviembre. THE BAD PLUS + KOWALSKI

22 Noviembre. TORD GUSTAVSEN + TESTPHASE

13 Diciembre. ARBOL + FIUMFOTO

19 Diciembre. AUFGANG + AMANDA LÓPEZ



PROPUESTA: II ENCUENTROS DE DISEÑO GRÁFICO. Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón .



Talleres, Conferencias y exposición de trabajos resultantes. Días 21, 22 y 23 de octubre, a partir de las 19h:15.



La inscripción es gratuita. Para formalizarla, tan sólo tienes que enviarnos tu nombre y apellidos por e-mail hasta el lunes día 20 de octubre.



PRÓXIMA CONVOCATORIA FLUIDO ROSA



MUSICA: JUAN BELDA . Ella siempre Rie. I LOVE YOU ( Discos Necesarios.)



Juan Belda estará el próximo 30 de octubre realizando un concierto exclusivo mientras realizamos el programa en la Feria Estampa de Madrid. Además de la música de Juan Belda contaremos con la actuación de Homeless, un joven creador de Dub-step y la presencia de artistas y proyectos de la convocatoria Tentaciones.



AGENDA: IN-SONORAIV



Espacio Menosuno, dentro de la programación de la muestra IN-SONORAIV, presenta las instalaciones de dos artistas sonoros; Alejandro González Novoa y Alicia Grueso, y la intervención sonora de Felipe Nuñez. Además habrá una zona de audición abierta al público en la que se podrá escuchar las piezas sonoras experimentales de más de 50 artistas de diferentes nacionalidades.



IN-SONORA IV es una muestra que busca dar apoyo y difusión a propuestas artísticas relacionadas con lo sonoro, la interactividad y las manifestaciones que surgen entre estas y otras corrientes artísticas.



Para esta edición cuenta con el apoyo de 11 espacios de Madrid y el de más de 50 artistas entre nacionales e internacionales que presentan instalaciones, eventos, piezas audibles, visuales, interactivos, forman parte de las conferencias o imparten alguno de los 4 talleres que se van a desarrollar en Intermediae.



AGENDA: LANDINES



"Y entre sus pies y la tierra se abre un abismo". La "bailarina mutante" no deja de ser una metáfora que refleja una de las grandes contradicciones de nuestra sociedad; la dificultad para alcanzar el equilibrio y la armonía a pesar de todos los avances científicos, tecnológicos y económicos alcanzados hasta el momento. Se trata de un proyecto expositivo que incluye una videoinstalación, fotografía y video y que ha sido desarrollado por el colectivo Fiumfoto en el centro de Arte Ladines. Ahora el resultado está expuesto en la Galería Espacio Ubú de Barcelona.



Hablando del Centro Ladines, puesto en funcionamiento por Cuco Suárez, ahora que se ha instituido como fundación y Centro de investigación artística. Hace un par de semana estuvieron realizando un taller de 'La más bella', del que surgieron dos Bellamatic que ahora se exponen en Laboral y en Musi. Al mismo tiempo han comenzado una serie de tertulias que se realizaran periódicamente con los artistas que acudan al centro. Esta semana ha estado Rafa Fernández como artista residente y está produciendo obras en el centro. El sábado, a las 16.30, inauguraremos su exposición y tendrá lugar una tertulia sobre el proceso de cración del artista. Rafa es padre de Nuria, directora de la galería Éspacio Líquido de Gijón.



Del 20 al 25 tendrán a Ciuco Rodríguez dentro de la programación "Aquí Ladines".



Además os presentamos:



Tíltide, galería de Arte de Madrid, nos propone una muestra de fotografía firmada por Antonio Cembrano. Más información en

La exposición EXPRESS ACTION, redescubre el proceso de concepción de la acción performativa mostrando elementos que anticipan las presentaciones de los artistas del AdA festival en acción . Los visitantes de la exposición tendrán la oportunidad de entrar en la "cocina del artista" y conocer algunos de los ingredientes y modos de "como si cocina una acción". EXPRESS ACTION, estará abierta al público de 3 a 31 de Octubre 2008, en la galería del espacio cultural Ca Revolta, Carrer Santa Teresa, 10, Valencia.