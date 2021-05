Entrevistamos en Playz al rapero Foyone, todo un icono de nuestro tiempo y un ídolo para las nuevas generaciones y las no tan nuevas. Hablamos con el malagueño sobre su último álbum Yo no soy Europeo, una continuidad en toda regla de su discurso al que nos tiene acostumbrados Foyone, lleno de rabia, humildad y, sobre todo, orgullo andaluz. Indagamos de lleno en la filosofía de vida del rapero y charlamos sobre libertad, dinero y fama, el sistema que rodea al mundo y, como no, Andalucía, lugar que lo vio crecer.