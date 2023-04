El amor ya no es lo que era. En la era de la inmediatez, no solo nos aburrimos de las cosas, si no también de las personas. De hecho, solo el 27% de los jóvenes tiene intenciones de casarse. Pero ¿es solo un movimiento reaccionario o apostamos realmente por el compromiso amoroso? ¿Existe el amor para toda la vida?

Hoy nos acompañan: Josete, estudiante y tiktoker; Elizabeth Duval, filósofa y escritora; Eme de Amores, influencer, creadora de contenido y community manager; y Carlos Peguer, la mitad de 'La pija de La Pija y la Quinqui', community manager y guionista.