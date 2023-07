FMS España 2023 regresa en su cuarta jornada de liga desde Avilés (Asturias). Los amantes del freestyle ya podéis disfrutar de las batallas y los mejores punch line en directo desde Playz, a partir de las 20:00 horas.

La esperada Jornada 4 de la Freestyle Master Series España se vive en Playz. Tampoco te puedes perder el batallón que tendrá lugar durante la previa de FMS España. Kmbra, Kavron, Pyro y Krisan VS Ander2k, Alek, +Nacho Arg y Climax. Are you ready?

Entrevistas exclusivas desde Avilés: backstage y post jornada Como venimos haciendo desde hace ya tres temporadas, nuestro equipo de Playz, Miriam Martín, Adriana Jiménez y Javier Hervás se desplazarán a la ciudad asturiana para contarte todo lo que pase. Podrás ver todas las entrevistas y contenidos exclusivos desde Avilés en todos nuestros canales y redes sociales, tanto en el bakstage como la entrevista al MVP y post jornada de análisis. A través de nuestras redes sociales tampoco podrás dejar escapar ni un solo minuto de la Freestyle Master Series España. En nuestro Tiktok como en Instagram y Twitter podrás disfrutar de contenidos extra con los freestylers, vídeos exclusivos y challenges exclusivos que no tendrán desperdicio.

Las batallas se revelan en directo durante la jornada A diferencia de las anteriores temporadas de FMS España, la liga innova este año con una fórmula a modo sorpresa para todos sus espectadores: las batallas se revelarán en directo durante el evento, por lo que no sabremos previamente quién compite contra quién. Pero ya son pocos los cruces que pueden darse por probabilidad y nos acercamos a los play-off, por lo que cada punto es decisivo. Todos los enfrentamientos estarán disponibles el mismo 15 de julio en el canal de YouTube de Playz y en RTVE Play.