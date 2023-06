¿Quieres empezar la semana del Orgullo LGTBI por todo lo alto? Gen Playz XL es tu espacio, y no solo porque ya puedes disfrutar del especial que hemos preparado para la ocasión, sino porque también puedes revivir una y otra vez las increíbles actuaciones que han animado el evento. ¡Toma nota! Porque si quieres vivir la fiesta por todo lo alto, no puedes perderte los shows que montaron los chicos de Varry Brava, Sharonne, Rocío Saiz y King África.

Con Inés Hernand como conductora del programa, nuestra mesa de ping pong también contó con la presencia de los titkokers Carla Flila y Rubén Avilés, la periodista y productora Valeria Vegas, la intérprete Sharonne y el periodista Juan Sanguino.

"Besé a una chica y entendí lo que me estaba pasando"

En pleno corazón de la capital, Rubén Avilés reflexionaba sobre lo que significa salir de fiesta: "Como nos han dicho que somos insuficientes, y vivimos en este sistema de crear y ser productivos, hay una parte reivindicativa en pasarlo bien. En salir de fiesta y ocupar espacios, pero espacios que no solo estén creados para nosotros. Estamos acostumbrados a demostrar que somos más que capaces, pero debemos disfrutar".

Por su parte, Sharonne reivindicaba otros significados: "Esta mañana hablaba con unos amigos porque he hecho un post con banderas que nos definen. Recuerdo que cuando empecé a salir por la noche, en Barcelona no había bares gays. Mi fiesta realmente empezó con mis amigas lesbianas, que me sacaron de la mano y me enseñaron lo que era salir de fiesta de noche".

"Mi primera vez saliendo de fiesta fue a los 17 años y a un bar de ambiente", confesaba Carla. "No sabía lo que me gustaba, pero besé a una chica y entendí lo que me pasaba, porque dije: "ahora entiendo muchas cosas". A mí me pasa, sobre todo, que la gente se piensa que soy heterosexual. Sinceramente, casi nunca he tenido situaciones incómodas de fiesta. Me ha pasado que alguna vez, ligando con alguna chica, un hombre ha venido a decirme que no se creía que fuera lesbiana porque no cumplo con los "estereotipos"".

Juan Sanguino reivindicaba que "en Girona, como está tan cerca de Barcelona, no hay bares de ambiente": "Viví allí dos años, abrieron uno hace tiempo y la gente que quería entrar, no entraban para que no le vieran entrar. Estaría bien que hubiera más iniciativas y movimientos al respecto, sobre todo para la gente que es más joven y que necesite un sitio donde ir y hablar".

"A mí me pasó algo muy curioso a los 15 años", continuaba contando Valeria. "Yo salía por los bares de ambiente, porque era lo propio en ese momento. Cuando ya me reencuentro conmigo misma, soy una mujer trans pero heterosexual. Pero me ocurrió que seguí queriendo ir a locales de ambiente, ¡es donde nos ponen los mejores DJs! Me siento súper cómoda. Pero también estoy harta de eso de "hay que salir de la zona de confort", ¡pero yo estoy súper a gusto en ella! Los locales de ambiente son seguros. Hoy en día, las parejas homosexuales todavía no se pueden meter en cualquier sitio a darse un beso".

Además, Eme de Amores se adentró entre el público con dos fines muy concretos: encontrar el outfit más barato y a la persona más fiestera de todo el evento. El resultado no dejó a nadie indiferente, ¡atento!