La jornada prometía y no defraudó. El pasado 23 de junio, Red Bull Batalla daba comienzo a la tercera y última regional de su temporada, previa a la Final Nacional. La batalla estaba marcada por el regreso histórico a la competición después de cinco años de Chuty. "Evidentemente, si ganase la Red Bull Batalla, creo que defendería título", dice el freestyler madrileño en la entrevista final, con Miriam Martín. ¡No te la pierdas!

Y es que los amantes del freestyle estaban esperando el regreso de Chuty a Red Bull como agua de mayo. "Hoy se han hecho las cosas bien, supongo que por esa mentalidad de no infravalorar a nadie y de venir muy focalizado, porque aunque sea una regional no me van a regalar nada. Y en la Final Nacional igual, no puedo pensar que solo Aczino Gazir o Mecha son mis rivales. Prefiero centrarme en Valencia y dar ahí mi 100%", dice Chuty.

En la ronda de cuartos, una de las barras de Chuty fue la siguiente: "La última vez que participo porque me retiro con el cinturón". La entrevistadora, Miriam Martín, le pregunta sobre su frase en el contexto de la batalla: "He intentado hilar con los estímulos", dice entre risas. "Pero evidentemente, si ganase creo que defendería título, pero si no ganase yo creo que estaría hasta que no me clasificase directamente", dice Chuty.

“Ayer gané la Regional de Madrid de @redbullbatalla



Muchas gracias a todos por el apoyo y los mensajes que estoy recibiendo. Noto a mucha gente igual de ilusionada que yo, seguimos avanzando ����❤️ pic.twitter.com/4ctTl4L9xf“ — Chuty (@chutyvk) June 24, 2023

"Esperemos que este sea el primer paso de los tres que tengo en mente dar", declara en referencia a la Final Nacional y Final Internacional de Red Bull en Colombia, un objetivo claro para el freestyler desde sus inicios. "Pero ahora solo a pensar en el segundo", concluye en la entrevista.