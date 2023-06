GEN PLAYZ XL

¿Es posible que en los últimos tiempos llevemos a un detective dentro de nosotros? Sino, ¿cómo se explica el auge de los true crime dentro de las plataformas audiovisuales? Este género no solo nos lleva a pensar en qué hay detrás de cualquier crimen, sino también el ¿morbo? que genera en muchas personas el hecho de llegar a conocer la mente de un asesino.

Ahora bien, ¿de dónde viene nuestro interés por el mundo del crimen? ¿Por qué este género provoca tanta fascinación? ¿Nos mueve el morbo o la curiosidad? ¿Qué elementos debe tener una buena historia de true crime para engancharnos? Para debatir sobre ello, a la mesa acuden Ángela Gallardo (guionista y directora de documentales en RTVE Play), Anxo Couceiro (periodista experto en televisión y formatos audiovisuales), Silvia Ortiz (periodista y mitad del podcast Terrores Nocturnos) y Pablo Rivero (actor y escritor español).

"No hay nada más escabroso que seguir día a día un caso que sigue abierto"

"La fascinación con el true crime es tan antigua como la prensa", explicaba Anxo Couceiro. "Está muy ligado con el periodismo, con contar hechos reales que tengan cierto elemento llamativo para el público. Se han podido suprimir muchas noticias políticas, pero prensa de sucesos ha habido siempre. Con la televisión se acelera el proceso, sobre todo a través de programas matinales. ¿Cómo puede ser que la gente desayune escuchando historias de asesinatos? Pues así es, funciona muy bien".

"No hay nada más escabroso que seguir día a día un caso que está abierto. Encontrar a un falso culpable perfecto nos resultan muy atractivos, porque muchas veces queremos llegar a creer que no son culpables. Hay algo en la propia naturaleza del género de remover, de provocar morbo", añadía el periodista.

Ángela Gallardo, por su parte, tuvo claras las claves para saber que estamos frente a un buen true crime: "Para tener un buen true crime, a parte de la investigación periodística, hay que dibujar un contexto tanto desde el punto de vista de la víctima como del asesino. Creo que la voluntad de quien se pone a hacer un true crime es ir más allá, y no quedarse con la versión que conocimos. Es evidente que hay morbo, pero bien entendido si es para asomarte a la vida de un asesino".

A su vez, el actor Pablo Rivero defendió el argumento de que, para que funcione, lo que más fascinación nos crea es "cuando un caso no está resuelto, cuando hay una cara B y se puede crear una teoría paralela. Es lo que despierta la frustración de la gente, sobre todo en los casos con niños y adolescentes. He visto muchos true crime que omiten un montón de cosas. Quizás no sea morboso, pero pasan por alto muchas cosas. A todos los consumidores de true crime nos gusta informarnos, tenemos la necesidad de saber".

"Las mujeres son las que más consumen novela negra y thriller", añadía Silvia Ortiz. "La mayoría de víctimas de los asesinos son mujeres y menores. Hay muchas veces que se utiliza para saber el peligro al que te enfrentas ahí fuera. Ya no es solo que estemos más interesadas en la psicología, sino que se las mujeres se están viendo reflejando en las víctimas. El true crime, además, es muy sano hacerlo porque se levantan las vergüenzas del sistema judicial. También puede ayudar a resolver casos". No te pierdas el programa en RTVE Play.