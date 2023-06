Los artistas Funzo & Baby Loud (Adrián y Juan Carlos) moderan el Focus Group de esta semana sobre cómo es crecer con hermanos. Los juegos a los que jugaban de niños, lo que han aprendido el uno del otro, cómo se definen a sí mismos como hermanos, lo mejor y lo peor de tener hermanos, qué estarían dispuestos a hacer por el otro o cómo sería su vida si fuesen hijos únicos, son solo algunas de las cuestiones a las que tratarán de dar respuesta en este debate con un grupo de zetas: Carlos, Sofía y Anabel.

"Nos peleábamos por aburrimiento. No como algo agresivo. Al revés, lo veo algo constructivo”, afirma Adrián (de Funzo&BabyLoud) sobre la costumbre que tenían cuando eran niños. Para ellos era tan solo un juego y para la mayoría de hermanos también lo suele ser.

Durante el Focus, Funzo & Baby Loud preguntan si creen que siempre hay un favorito. “Yo soy el mimado, soy el pequeño y soy el favorito”, destaca Funzo. En cambio Anabel tiene sus dudas: “No sé si favorita, pero al ser la única mujer tengo ventajas como tener mi propia habitación”. Sin embargo, aclara: "Mi hermano pequeño ha tenido muchas facilidades". Aunque confiesa que para ella no es un problema, pues lo ve como una persona muy buena y eso le gusta mucho.

En cuanto a los padres, se suele decir que no son iguales con el primero que con el último. ¿Habéis notado diferencias?, preguntan los artistas. La mayoría de ellos dicen que no. Respecto a sí el mayor tiene más responsabilidad y la obligación de instruir al otro, Carlos dice: “Yo creo que los dos me han enseñado mucho”. Por su parte Sofía aclara: “Como somos muy seguidas, ambas nos hemos enseñado cosas".