Cris Blanco en TikTalking: "No eres mala novia por llevar faldas cortas"

Cris Blanco es la protagonista de esta semana en TikTalking, el nuevo programa de Playz centrado en descubrir a los creadores de contenido más influyentes del momento. En este episodio charlamos con ella sobre relaciones tóxicas, red flags, celos, síndrome de la impostora o la seguridad en una misma.

Cris Blanco era una chica anónima hasta que un día decidió subir a Youtube sus reflexiones personales. Así es cómo surgió 'Como si nadie escuchara', el videopodcast con el que Cris se desahoga dando rienda suelta a sus pensamientos sobre el amor, las relaciones, la amistad y las emociones en general.

Aunque ha estudiado un doble grado de Derecho y Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Madrid, la realidad es que se ha hecho conocida por el contenido que sube a sus redes que poco o nada tiene que ver con los estudios que cursó. Un contenido que cada día siguen, solo en TikTok, sus 2,7 millones de seguidores.

En este TikTalking charlamos con Cris Blanco acerca de las relaciones de pareja, las amistades, la culpa o los celos, entre otros muchos temas. La creadora de contenido y podcaster cree que hay tres grandes red flags en una relación que bajo ningún concepto debemos dejar pasar. “En primer lugar, que infravaloren tus sentimientos y/o ideas. En segundo, que sientas que no puedes ser tú misma al 100% con esa persona. Y por último, que sientas que no tienes futuro con esa persona”, apunta.

A raíz de esta conversación, Blanco nos cuenta todas las dudas y mensajes que le llegan de sus seguidoras. Una chica le preguntó: "Mi novio me ha dicho que no le gusta que lleve faldas cortas. ¿Estoy siendo mala novia si lo hago". Y es que muchas de estas chicas se encuentran metidas de lleno en una relación tóxica de la que no saben cómo salir.