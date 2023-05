Ignatius Farray vuelve a tomar las riendas del Focus Group de Gen Playz XL casi como si de una terapia se tratara. El cómico conduce el debate que esta semana en el que profundiza sobre la tolerancia a la frustración. Helena Estancona, estudiante de Sociología y Relaciones Internacionales, Jesús López, estudiante de Periodismo y Álvaro Ramírez, estudiante de Ingenería Electrónica, se sientan en el sofá de Gen Playz XL para hablar sobre los muchos temas que Ignatius les va sacando.

¿Vivimos en una sociedad que condena el fracaso?

El cómico abre con este planteamiento el debate y se pregunta: "¿A lo mejor el fracaso tiene un valor? ¿Se puede aprender del fracaso?" A lo cual Álvaro contesta: "Yo creo que el fracaso está bien". En cambio a Helena el fracaso y eso de intentarlo una y otra vez no le motiva nada. Para Jesús lo de aprender del fracaso es un "consuelo de tontos".

Tanto Helena como Álvaro creen que es mejor intentarlo y fracasar que no intentarlo nunca. A lo cual Ignatius responde: "Yo nunca pensé que tendría la valentía de subirme a un escenario. Pero me lo tomé tan a pecho... Como diciendo: sino lo intento, no me lo voy a perdonar en mi vida".