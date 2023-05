El domingo 21 de mayo apúntalo en el calendario porque tienes una cita con FMS y con nosotros. La jornada 2 de Gran Canaria llega pisando fuerte y ya está a la vuelta de la esquina. El arranque de temporada de la Freestyle Master Series España en Granada fue un éxito absoluto y Canarias no parece quedarse atrás.

Y es que la liga ha llegado más renovada que nunca: con un formato más corto y más dinámico, el debut de 3 ascendidos (Jesús LC, Le33 y Mounts) y nuevas caras internacionales, como Mecha. Los nuevos grupos A y B, en los que se divide este año la liga, nos traen otros 6 batallones desde las Islas Canarias que no te puedes perder. ¡Te contamos dónde y cómo ver la jornada!

Entrevistas exclusivas, con Miriam Martín y Adriana Jiménez

Como venimos haciendo desde hace ya tres temporadas, nuestro equipo de Playz, Miriam Martín, Adriana Jiménez y Javier Hervás se desplazarán a la ciudad granadina para contarte todo lo que pase. Podrás ver todas las entrevistas y contenidos exclusivos desde Granada en todos nuestros canales y redes sociales, tanto en el bakstage como la entrevista al MVP y batalla de la jornada.

A través de nuestras redes sociales tampoco podrás dejar escapar ni un solo minuto de la Freestyle Master Series. Tanto en nuestro Tiktok como en Instagram y Twitter podrás disfrutar de contenidos extra con los freestylers, vídeos exclusivos y contenidos post FMS.

Batalla de exhibición: Fabiuki vs G5

La Freestyle Master Series no deja de sorprender y las sorpresas cada jornada son numerosas. Esta vez, la organización trae consigo una batalla de exhibición de dos talentos emergentes que no querían perder la oportunidad de probarse en el formato FMS: Fabiuki vs G5, la nueva promesa argentina que triunfa en las plazas. Además, en el descanso de la jornada contarán con un show de lujo: Doxa, que se podrán seguir a través del directo de YouTube.

La batalla de exhibición la puedes seguir en directo en nuestro casteo de Twitch, en La Previa, con Spok Sponha, Kapo 013 y Cristina Grimaltos, a las 18:30 horas peninsular (17:30h en Canarias).