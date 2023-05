Arranca la jornada 2 de la FMS 2023 desde Gran Canaria. El arranque de temporada de la Freestyle Master Series España en Granada fue un éxito absoluto y Canarias no parece quedarse atrás.

Y es que la liga ha llegado más renovada que nunca: con un formato más corto y más dinámico, el debut de 3 ascendidos (Jesús LC, Le33 y Mounts) y nuevas caras internacionales, como Mecha. Los nuevos grupos A y B, en los que se divide este año la liga, nos traen otros 6 batallones desde las Islas Canarias que no te puedes perder. ¡Te contamos dónde y cómo ver la jornada!

Batalla de exhibición: Fabiuki vs G5

La Freestyle Master Series no deja de sorprender y las sorpresas cada jornada son más numerosas. Esta vez, la organización trae consigo una batalla de exhibición de dos talentos emergentes que no querían perder la oportunidad de probarse en el formato FMS: Fabiuki vs G5, la nueva promesa argentina que triunfa en las plazas. Además, en el descanso de la jornada contarán con un show de lujo: Doxa, que se podrán seguir a través del directo de YouTube.

La batalla de exhibición la puedes seguir en directo en nuestro casteo de Twitch, en La Previa, con Spok Sponha, Kapo 013 y Cristina Grimaltos, a las 18:30 horas peninsular (17:30h en Canarias).