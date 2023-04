Graffitis bajo tierra: nos sumergimos en el metro de Barcelona

Cuatro millones de euros. Es lo que destinan las arcas municipales de Barcelona a la limpieza de graffitis. Aunque es sabido que no cuenta con demasiados adeptos entre las masas, este fenómeno se ha multiplicado en las últimas décadas. Los grafiteros o “escritores” pintan el mobiliario urbano -como persianas, marquesinas o autobuses- a menudo como expresión artística. También los hay quienes lo han hecho su profesión y los que, tras una vida de vandalismo, han decidido dejarlo. Hoy nos ponemos en su piel para ver todas las caras de una misma moneda: nos sumergimos hasta las entrañas del metro dónde realizan sus pintadas.

El reloj marca la 1:53 de la madrugada. Estamos en una calle cercana a la entrada de la línea 4. Sick y Ostia, los pseudónimos con los que firman estos dos graffiteros, llevan semanas planeando lo que llaman “misión”. Prefieren no dar su nombre verdadero, ya que se enfrentarían a una multa mínima de 600 euros y hasta a pena de cárcel. “Pero la adrenalina vale la pena”, subraya Sick. “Esto es nuestra forma de vida”.

Esperamos 5 minutos más, hasta el cambio del personal de seguridad del metro. Han estudiado los turnos minuciosamente. “Ahora”, alertan. Apresuramos el paso hasta un respiradero. Sacan de la mochila una pequeña radial con la que abren un angosto agujero en la rejilla. Nos colamos por él y nos lanzamos al túnel, descendiendo a través de una escalera pegada a la pared. El aire se torna viciado y la oscuridad nos inunda a medida que avanzamos.

Tocamos suelo a unos diez metros bajo tierra. Recorremos los túneles silenciosamente para no alertar a la seguridad de la estación hasta llegar a una escalera de caracol, por la que descendemos nuevamente. Sick y Ostia se manejan con soltura por los pasillos. No sabría especificar a cuántos metros estamos “sumergidos”. Pisamos las vías del metro y comenzamos a andar agachados. Nos topamos con unos sensores que tenemos que atravesar reptando.

Superada esta prueba, llegamos a nuestro destino: el “saco”. Es un espacio lateral, situado entre dos estaciones, donde descansan varios vagones del suburbano. Esperamos unos minutos, “hasta comprobar que no nos han visto”, avisa Ostia, antes de sacar los sprays. “Ya está. Los de seguridad no pueden venir, pero sí pueden llamar a la policía”, explica. El protocolo para este tipo de actuaciones es dar aviso a Policía Nacional, existiendo la prohibición de que los agentes de seguridad de empresas privadas abandonen el andén y se enfrenten a los grafiteros.

Y es que los encontronazos entre ambos bandos no han sido pocos. El pasado mes de julio de 2022, cesaron a un vigilante del Metro de Madrid por su presunta participación en una “redada” organizada ilegalmente por el propio personal del metro, en la que agredieron a varios grafiteros. Por su parte, el personal trabajador de TMB en Barcelona, lleva años quejándose al Ayuntamiento por el acoso y las agresiones recibidas durante estos actos vandálicos por parte de los jóvenes.

Una huella efímera

Tras llegar al saco y comprobar que todo sigue bajo control, sacan de la mochila unos aerosoles “con base de agua, para que no deje olor” y comienzan a pintar sus nombres. Tardan unos siete minutos en dejar su huella sobre el metro. Tras retroceder por el mismo camino al exterior, y la satisfacción de haber completado la “misión”, los jóvenes reconocen que ha salido demasiado bien: “Hemos acabado en comisaría muchas veces”, cuentan sabedores de las consecuencias.

“Claro que es vandalismo”, reconoce Sick, “pero es que si no lo fuera no sería graffiti. Es su esencia. Pintar en un muro de forma legal es otra cosa, es muralismo o como quieras llamarlo. Puede que vea mi pieza en movimiento cuando el metro pase. O quizá ya la hayan borrado. Y por eso es un arte efímero. Pero hice la hazaña de dejar mi nombre donde nadie puede. Vivimos con demasiadas injusticias de los de arriba y es nuestra forma de mostrar rechazo social”, concluye.

Una expresión artística que tras el paso de los años no entiende de pretensiones y se conserva pura. Los primeros “escritores” de Nueva York ya dejaron latentes unas normas no escritas pero que se conservan desde entonces. “El respeto es la base. No pisamos las piezas de los otros. No juzgamos las piezas de los otros. Nos admiramos y respetamos”, dice Ostia. “Para nosotros es una forma de vida anti-sistema”.

Denuncian que las leyes son demasiado estrictas en España. En otras ciudades como Atenas, “el Ayuntamiento no limpia los metros, están todos llenos de color y formas, y también las calles, es alegre”, exponen. Por su parte, el ayuntamiento de Almeida endureció durante el pasado año las medidas anti-graffiti. Aumentó en 55 las patrullas de limpieza para quitar las pintadas callejeras y anunció sanciones desproporcionadas con multas de más de 2.000 euros.