La liga nacional de freestyle por excelencia, la FMS España, llega a su fin este fin de semana. #FMSFinals se celebrará los días 10 y 11 de febrero en el Palacio Vistalegre de Madrid con Playz como medio oficial. Te contamos el horario y dónde ver la esperadísima final de la Freestyle Master Series España. ¡No te lo pierdas!

El viernes 10 de febrero tiene lugar la Jornada 10, a partir de las 19:30h, en RTVE Play y en nuestro canal de YouTube. Y, el sábado 11 de febrero, llega la gran final de FMS España, también a partir de las 19:30h, donde se decidirá quién es el campeón de esta temporada. Además, a las 18:30h podrás disfrutar del casteo en nuestro Twitch, ambos días, de la mano de Kapo 013, BTA y Cristina Grimaltos, quienes harán un análisis previo a la jornada.

A través de nuestras redes sociales tampoco podrás dejar escapar ni un solo minuto de #FMSFinals. Tanto en nuestro Tiktok como en Instagram y Twitter , podrás disfrutar de contenidos extra con los freestylers, vídeos exclusivos, juegos y challenges, entre otros muchos. Además, tendrás disponible contenidos post FMS como el videoblog de cómo hemos vivido desde dentro la gran final de FMS España. Are you ready?

Batallas de la Jornada 10 y la gran final

El sábado 11 de febrero conoceremos al nuevo campeón de la temporada de FMS España 2022/23 tras 11 jornadas de lucha por el título. En total son 12 los enfrentamientos que se disputan en las dos jornadas:

Batallas de la jornada 10: Mnak vs Zasko, Blon vs Mr.Ego, Sweet vs Sawi Elekipo, Skone vs Tirpa, Gazir vs Socas, Chuty vs Hander.

Batallas de la jornada 11: la lucha por el título de Chuty vs Gazir, Tirpa vs Sara Socas, Sawi Elekipo vs Zasko, Mnak vs Skone, Blon vs Sweet Pain, Mr Ego vs Hander.