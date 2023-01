El sábado 28 de enero se celebra en Barcelona la Jornada 9 de la liga más importante de freestyle, la FMS España. A tan solo tres jornadas de que finalice la liga y que llegue la gran final, #FMSFinals, el 10 y 11 de febrero en Madrid, los raperos tendrán que superar primero sus batallas de este próximo fin de semana.

Horarios y canales para disfrutar de la FMS en Playz

A partir de las 18:00h podrás seguir la Jornada 9 en RTVE Play y en YouTube. Pero antes de dar paso a las batallas, no te pierdas la previa a las 17:00h en nuestro Twitch con Kapo 013, BTA y Cristina Grimaltos, quienes llevarán a cabo el mejor análisis de cara al comienzo de la jornada y anunciarán el orden de los enfrentamientos.

El orden lo comentarán ellos en exclusiva, lo que sí podemos desvelarte son las batallas: Blon vs Hander, Sweet Pain vs Chuty, Mnak vs Tirpa, Mister Ego vs Zasko, Socas vs Skone, Elekipo vs Gazir.