Tras el exitazo de "Diablita Remix", uno de los temas más escuchados en Spotify de la mano de Omar Montes y Lennis Rodríguez, Fabbio llega con "Que se parezca a ti", una canción dedicada a su futura primera hija, Gala. "De todas las aventuras que hemos vivido juntos (que no han sido pocas) ésta sin duda va a ser la más increíble de nuestras vidas y nos hace muy felices haceros partícipes de ella", contaba Fabbio en la publicación de Instagram donde aparece con su pareja, Violeta, anunciando el embarazo.

Tras la gran repercusión de MÁTATA y de “Diablita Remix”, canción con la cual consiguió la certificación de Disco de Platino convirtiéndose en el hit del verano español de 2021, Fabbio nos cuenta todo sobre este proyecto, su relación con Violeta, la amistad con Omar Montes y sus proyectos futuros musicales, entre otras muchas cosas. ¡No te pierdas la entrevista!

"Así que cumplimos la promesa, cuando salió la original y Omar la escuchó, me dijo que era muy buen tema y que quería montarse en el tema. Iba a ser de los dos pero yo sentí que necesitaba una voz femenina así que pillamos a Lennis, que le pega muy duro, y me encanta su flow. La tiré por Instagram y ella enseguida se puso a trabajar. Quedamos con Chus Santana e hicimos el remix. En el momento que Lennis se puso a cantar su parte me quedé loquísimo. Y cuando salió el tema, Omar me dijo: si este tema no hace más de 10 millones retírate y deja la música, que es una señal. Y mira, a pesar de la presión, que imagínatela, hemos superado esos 10 millones por cuatro veces".

"Si te digo la verdad, lo hablamos en la isla de Supervivientes. Dijimos de hacer una colaboración porque nos llevamos muy bien desde el primer día. Yo le comenté mis proyectos y le dije: prometamos aquí en la isla mientras nos morimos de hambre que vamos a hacer un tema, y él me dijo que por supuesto. ¡Y eso sin saber que estaba pegao'! Recuerdo que Omar me decía que era el número uno y mientras Violeta me decía que no, que era mentira. Y yo le dije a ella: me da igual que sea el número uno o no, es mi hermano y lo voy a hacer. Y mira justo pegó con "La Rubia", "Alocao"... y Violeta flipando, y le dije yo: ves, Violeta, te dije que era el número uno (risas)"

"¡Sí, muchísimo! Lo siento como un ritmo que está volviendo. Ya se fue un poco con Romeo Santos y Prince Royce y ahora vuelve el sonido bachatero pero más modernizado. Estoy buscando mucho ese sonido porque me gusta la vibra que desprende. Quiero que sea también un poco mi marca, pero sacaré más cosas, claro. Me da mucha alegría ese ritmo latino de salsa y bachata. Al final es un género que te da sensación de felicidad y es la que a mí me va a dar Gala".

"No me gusta que me comparen con Maluma ni con nadie"

Y hablando de tu carrera y faceta musical, ¿qué te hace lanzarte a la música?

"Antes de Supervivientes yo pinchaba, era Dj de reggaeton, y ese fue mi primer contacto con la música. Me moló muchísimo y todos los productores me decían: oye, tú tienes talento para ser artista. Y yo no tengo voz pero todo es encontrar tu perfil y el saber manejar el autotune, porque ahora con esa herramienta puedes construir lo que quieres comunicar. Es mucho trabajo y de Dj pasé a querer ser artista, componer mis temas, aprender a producir... siempre hago coproducción en mis temas y doy muchas ideas. Creo que todos los artistas lo hacen, implicarte en tu propio proyecto, no solo cantando, sino también indicando al productor qué quiere, si mueve el bombo, si quieres sonar con más rever, si quieres cambiar la melodía, etc. El productor tiene mucha importancia y hay que darles lo que se merecen".

Algunos fans en redes te llaman "el Maluma italiano", ¿qué te parece esta comparación?

"¡Dioooos, no! (risas). Siempre me dicen que soy parecido pero yo creo que no. El físico no me interesa tanto, ¿sabes? Al final la música es lo más importante para mí. La gente no te consume por fachero, te consume porque le mola tu música. Maluma tiene ese perfil de ser fachero y ser el puto amo, yo prefiero que me escuchen por mis temas. Maluma me encanta su trabajo y me mola su música pero no me gusta que me comparen con él, ni con nadie, claro. Entiendo que es por la broma pero he de decir que yo nací primero (risas)".

¿Tienes algún referente musical que hayas admirado siempre?

"Yo crecí en Argentina y siempre admiré mucho a los grupos de cumbia, que yo me crié en un barrio muy humilde donde sonaba mucho. Ahora está volviendo renovada gracias a L-Gante y eso es lo que yo mamé de chico. Además mi madre no me dejaba escucharlas porque decían cosas muy fuertes, ¡ojo! cuando todavía no estaba de moda cantar sobre cosas fuertes en las canciones. Recuerdo que me escondía los CD's, pero luego me escapaba. Alejandro Sanz también le he admirado siempre, es todo un icono. Eros Ramazzotti, Laura Pausini... y obviamente Isabel Pantoja. Cuando la vi en Supervivientes dije: no puede ser que sea de verdad la Isabel Pantoja. Mi abuela la ponía todas las mañanas en su negocio, yo me quería morir y le mandé una foto a mi abuela. Grande, Isabel".

¿Y tienes alguna colaboración soñada?

"Claro, muchos. Hay muchos artistas que respeto y no solo los famosos, eh, que creo que hay muchos artistas desconocidos que le dan mil vueltas a muchos conocidos. Pero no tengo un icono que diga: me encanta y quiero ser como él o ella. Simplemente respeto a todos, desde el más pegao hasta el menos pegao, incluso a veces escucho algún tema y me da envidia sana que no se me haya ocurrido a mí".