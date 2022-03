¿Todo lo que sucede en la vida es cuestión de decisiones personales? ¿O todo lo que sucede en la vida tiene que ver más con el azar? De eso habla Entre las dudas y el azar: de la dicotomía entre lo que podemos controlar y lo incontrolable, entre lo que podemos decidir (y nos puede provocar dudas) y lo que no.

Así se llama el último álbum de Dani Fernández y en Playz hemos hablando con él sobre todo lo que esconde Entre las dudas y el azar, su pasado en Auryn, sus miedos más personales, algunas reflexiones sobre la exposición y la toxicidad en redes sociales y sus proyectos futuros, entre otras muchas cosas.

"¿Lo que nos tiene preparado el destino realmente es porque lo hemos decidido nosotros?" P- ¿Qué tal estás? Andas por Madrid trabajando mucho, ¿no? R- "¡Sí! Hemos estado girando por algunas ciudades, Sevilla, Murcia, Barcelona... hubo un poco de todo, pero bueno, ahora ya he aterrizado aquí en Madrid y ya el viernes nos volvemos a ir a Bilbao, que tenemos dos fechas allí, y así cada finde". P- ¿Qué tal la gira? R- "Muy bien, estoy muy contento. Empecé hace dos semanas en Sevilla. Creo que cuando saqué el nuevo disco y la semana pasada estuve en Valencia y en Zaragoza también. Esto es un no parar". P- Entre las dudas y el azar es tu nuevo y segundo disco, ¿por qué ese título? R- "Bueno, pues la verdad es que cuando estábamos buscando el título yo estaba un poco rayado. No me gusta en plan poner un título al uso o poner el nombre del single. Me gusta buscar un concepto y que tenga algo detrás, ¿no? Entonces, cuando estábamos buscando el título del disco, me fijé en una canción que se llama "Perdón por no llamar" y en el estribillo encontré una frase que me entraba perfecto para para el título. Y entonces cuando lo estuve pensando, pues me gustaba mucho ese concepto, y en ese momento justamente se me vino a la cabeza una dicotomía, una pregunta que nos hacemos muchas veces que se nos da en nuestra cabeza. Era algo así como que, ¿todo lo que a nosotros nos tiene preparado el destino es porque lo hemos decidido nosotros o porque directamente el destino nos ha llegado hasta aquí por cosas del azar? ¿Qué es lo que realmente nos depara el futuro entonces? Pues eso es lo que yo tenía un poco en mi cabeza". P- ¿Y has encontrado la respuesta? R- "Creo que la respuesta la tiene que encontrar la gente, yo de momento no la he encontrado. No sé si alguien la tendrá, pero de momento yo me dejo llevar un poco por la mezcla de las dos, entre el trabajo y las decisiones de uno mismo, junto al saber estar en el momento indicado y que la suerte esté de tu lado. Yo creo que realmente no puedes llegar hasta donde quieres".

"Yarea y yo hacemos un núcleo bastante bonito" P- Hablando del resultado del álbum, ¿estás orgulloso? R- "La verdad que estoy estoy muy feliz, muy contento por el curro, ya no solo a nivel musical, que esto ya es un poco como me lleva a mí, sino también un poco por todo, por el formato físico, por el trabajo de producción, por el trabajo. etc. Dentro del disco de una persona o de un grupo hay el trabajo de mucha gente. Entonces me siento muy orgulloso y muy feliz de haber contado con gente increíble que ha estado hasta días sin dormir para poder darle fuerzas a este disco. ¡Ah! Justamente hoy, este mediodía, nos han dicho que esta semana ha sido el más vendido. Así que somos el número uno en ventas y me gustaría darle todas las felicitaciones y enhorabuena a toda la gente que ha hecho posible esto. Porque muchas veces la gente se queda con Dani Fernández pero hay mucha gente detrás y sin ellos yo no sería lo que soy". P- Entre ese equipo maravilloso que comentas también está Yarea, que ha compuesto contigo el álbum, ¿no? ¿Qué tal ha sido trabajar juntos en este proyecto? R- "Súper bien. La verdad es que estoy muy contento de poder disfrutar del talento que tiene Yarea porque ya es una artista que todavía le queda mucho por demostrar en su carrera pero que conmigo hacemos un buen tándem. Nos entendemos muy bien, no solo a la hora de escribir, pues sabe muy bien qué es lo que yo busco. Muchas de las canciones es el resultado del equipazo que hacemos. Por ejemplo, la canción que tengo con Alberto Jiménez de Miss Cafeína, "Grace", también está ella. Entonces es como que hacemos un núcleo bastante bonito y que a partir de ahí salen canciones increíbles".

"El homenaje a Supersubmarina en mi álbum lo hice con todo el respeto y la admiración del mundo" P- Incluyes un homenaje a Supersubmarina y al trágico accidente que casi acabó con sus vidas. Ha pasado bastante tiempo de aquello, ¿por qué ahora? ¿Son amigos tuyos? R- "Yo personalmente no les conocía pero he sido siempre fan de Supersubmarina, sobre todo cuando estaba en mi banda, en Auryn, que ya hacíamos versiones de ellos en acústico y demás. Siempre me ha parecido uno de los mejores grupos que hemos tenido en este país y al que yo admiro muchísimo y le tengo muchísimo respeto. Entonces, a la hora de ponerme a hacer el disco desde el minuto uno, me dio la sensación de que tenía que hacer una versión de la gente a la que yo admiro y a la que yo le tengo mucho cariño. Sentía que aún no se le había hecho el homenaje suficiente que se merece el grupo. Y entonces dije pues me apetece, me apetece ponerme en el estudio, junto a Paco Salazar, que es la persona que ha hecho conmigo este homenaje, porque ha sido la persona que ha hecho la producción del tema". "Lo hice con todo el cariño, con todo el respeto y con toda la admiración posible a Supersubmarina. Y ya metidos en este camino de poder homenajear y sobre todo sacar a la luz un tema que ya fue hace tiempo y que a mí me apasiona, que se llama como el grupo, "Supersubmarina". Es verdad que al principio tenía un poco de miedo porque hacer una versión de un grupo que es indie, que es un género que yo respeto mucho, a lo mejor la gente no lo lleva bien, pero lo que no me pueden quitar es el cariño, la admiración y el respeto que le tengo al proyecto".

"Muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos líneas rojas con la opinión de los demás" P- Entiendo tu miedo a los puristas, se tiende mucho a criticar la convergencia entre géneros musicales a veces... ¿qué piensas de estas barreras? R- "Muchas veces nosotros mismos nos ponemos líneas rojas, nos limitamos por las opiniones de otras personas y no nos damos cuenta de que al fin y al cabo lo más importante es hacer lo que nosotros queremos. Y yo siempre he sido fan de este tipo de grupos, ya no solo de Supersubmarina, que es uno de los que más me gustan, sino de Love of Lesbian, Sidecars, Leiva... Al principio, lo que te digo, tenía mis dudas, pero tuve respuesta de Juanca, que me puso en sus historias de Instagram, y el Chino, que me mandó un mensaje, y la verdad que me siento muy muy feliz con cómo recibieron el tema". P- De las 11 canciones, ¿cuál dirías que es tu favorita o de la que te sientes más orgulloso? R- Qué te voy a decir, si todas las canciones las he hecho yo, pero es verdad que hay una que ahora me apetece enseñarla más porque es la última que compuse y que grabé, que se llama "Plan fatal" y es la que le pone también el título al tour, a la gira. Y no sé, estoy en bucle con ella. Me gusta mucho tocarla en directo. Pero bueno, me gustan todas".

"Soy una persona muy sensible y me pensaba que era más fuerte de lo que realmente soy" P- En "Dile a los demás" hablas de cuando la gente va diciendo cosas de ti, que tú sabes que no son verdad, pero no te importa su opinión. ¿Siempre ha sido así? ¿Nunca te ha importado lo que los demás digan de ti? R- "Pues mira, lamentablemente sí soy una persona muy sensible y creo que ahora tenemos entre ceja y ceja el hacer daño a los demás, el ciberacoso. Yo sinceramente cuando era más chaval y cuando me dedicaba a la música, por ejemplo a la hora de vestir y todo eso, pues me vestía como yo quería y me daba igual lo que opinasen los demás, es cierto. Pero es verdad que cuando me voy haciendo más mayor... las redes sociales, no sé... como que soy una persona cada vez más sensible, ¿no? Entonces no logro entender qué es lo que gana la gente criticando gratuitamente, insultando y derrochando odio en otras personas simplemente porque le vaya mejor o peor o sea diferente a ti". "Es verdad que yo he sufrido en algunos momentos, pues este tipo de cosas como que la gente hable de ti sin conocerte, pues no me gustaba. Es verdad que yo al principio me pensaba que era mucho más fuerte de lo que realmente soy y me ha pasado sobre todo en épocas de pandemia, cuando la gente volcaba mucho odio en redes sociales y no lograba entender el porqué... yo nunca me pondría a escribirle a una persona que sigo en Instagram esas tonterías tóxicas. No logro entender cómo sigue existiendo gente así y que se siga permitiendo eso. Que no se controle este tipo de cosas por parte de las plataformas me parece fatal porque puedes hacer mucho daño a la gente. Y yo, por ejemplo, me encantaría decir que no me hace nada de daño. Pero es que es todo lo contrario. Soy una persona muy sensible y con todo lo que me dicen pues lo pienso mucho y hay veces que te llegas a creer hasta las cosas que dicen de ti". P- Y, para colmo, esos haters se respaldan en la excusa de "es el precio a pagar por ser famoso"... R- "Totalmente. Me hace muchísima gracia, porque no es el precio a pagar por ser famoso, es el precio a pagar por dedicarte a lo que te gusta. Lógicamente nosotros, los artistas, llegamos a mucha gente con las entrevistas y la exposición en redes, y tu música se va haciendo más grande, pero lo hago para conectar con la gente y que le llegue lo que tengo en el corazón, no para ser más conocido ni menos conocido. Entonces si yo hiciera música para ser más conocido, pues te digo vale, pero claro, yo hago música porque me gusta tocar en directo y llenar salas para que disfrutemos todos de la música. No entiendo eso de: como eres famoso es lo que te toca. Es como si voy a un restaurante y me pongo a decirle al camarero cosas que no quiere escuchar porque es camarero y se dedica también cara al público. En fin, es absurdo todo".

"Que la industria se olvide de mí sigue siendo mi miedo a día de hoy" P- Viene una pregunta más personal, hablando de miedos... Ganaste Eurojunior en 2006, ¿temiste alguna vez ser "un juguete roto" o que la industria se olvidase de ti? R- "Sigue siendo mi miedo actual a día de hoy, el no dedicarme a la música. Cuando te dedicas cien por cien a la música y no tienes un plan B, que yo no tengo un plan B, o sea, no me dio tiempo ni siquiera a estudiar otra cosa, no tengo una carrera universitaria. Directamente aposté todo por dedicarme a la música porque es lo que realmente tenía claro que quería hacer. Es verdad que en mi cabeza era como guau, soy cantante, pero porque yo tenía 14 años en aquella época". "Pero realmente yo sentí miedo por no dedicarme a la música tiempo después, que fue cuando estaba en Auryn y decidimos terminar la banda en 2016 o por ahí. Entonces, a partir de ahí, al empezar a hacer mi proyecto en solitario es cuando me vino el miedo de pensar: a lo mejor yo ya no intereso. Ahí sí que tuve un bajonazo bastante grande y me metí en un agujero... encima se me juntó con una ruptura con mi chica de entonces y vi peligrar un poco mi trabajo y estabilidad. Y aunque vaya todo bien, a día de hoy también sigo teniendo ese vértigo, esos miedos y ojalá que no tenga que verme buscando otro trabajo".