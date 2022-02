Una vez más, Karol G se desmarca del camino marcado y vuelve a demostrarnos por qué es un referente para tantas mujeres. La artista reivindica la naturalidad y los cuerpos "no normativos" en la portada de este mes de la edición mexicana de la revista Vogue. Para muchos la colombiana es un referente de lucha, valentía y seguridad en sí misma. Y ahora entendemos por qué.

Karol se desmarca de la perfección impostada que solemos encontrarnos en las revistas de moda y apuesta por mostrarse sin artificios. Aprovecha esta ventana para lanzar un mensaje muy claro al mundo: "Sentirnos cómodos como realmente somos es algo con lo que batallamos todos los días, por cómo debemos lucir, o debemos vernos según el estándar social".

En la era de los filtros, los retoques, la cirugía y el photoshop, decisiones como esta de Karol son difíciles de encontrar. "En esta ocasión quería que hablaran por mí, mi forma de pensar, el éxito de mi trabajo y de mi música y la seguridad que ha sido tan difícil construir con el pasar de los años… VALORAR QUIENES SOMOS POR ENCIMA DE CÓMO NOS VEMOS. MI PRIMERA PORTADA EN VOGUE, ¡qué ilusión!", ha escrito en su perfil de Instagram la Bichota.

Carolina Giraldo es su verdadero nombre. La cantante ha contado su historia a Vogue: desde sus duros inicios hasta la actualidad, en la que su trabajo es reconocido en medio mundo. "Cuando empecé cuidaba mucho que como mujer no podía cruzar ciertas líneas o no podía hablar de ciertos temas, o expresarme de cierta manera", reconoce sobre sus inicios.

“Tú dudando de ti mismo y otros asustados con tu POTENCIAL ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨“ — LABICHOTA (@karolg) February 21, 2022

La cantante habla de lo difícil que es para las mujeres rompes con ciertos estigmas y tabues tan enquistados en la sociedad. "Antes, las mujeres escuchábamos las canciones de los hombres y teníamos que acomodarlas a cómo las diríamos nosotras, pero ahora ya no. Ahora hay mujeres que expresamos lo que sentimos", destaca orgullosa de los pasos que ha conseguido.

“La conexión tan grande que siente Karol G con sus fans, es tan hermosa ✨�� pic.twitter.com/2qmDmLMT85“ — ᴍᴀʀᴛɪɴᴀ �� (@martinakg_) February 23, 2022

Las canciones de Karol hablan precisamente de independencia, empoderamiento y poder femenino. Sus letras inspiran a muchas mujeres a luchar por conseguir lo que se proponen. "Si mucho o poco, algo de lo que yo diga o haga puede inspirar a las mujeres a que se desinhiban, a que vivan tranquilas, a que se liberen, eso es muy especial para mí, porque cuando yo lo logré internamente, fue algo que me llevó a otro nivel", apunta la colombiana.

Su éxito más reciente junto a Becky G, "Mami", habla sobre su viaje de autoaceptación: "Un día estaba en la playa y subí una foto en donde se me veían las piernas llenas de celulitis, estaba temblando. Después abrí los comentarios y vi que muchos de ellos lo aplaudían, me daban una seguridad tremenda", confiesa.

“Karol G primera vez en portada para Vogue México. pic.twitter.com/0dS7MQ8noi“ — Karol G Reports (@KarolGReports) February 23, 2022

"Se volvió una misión tratar de llevar ese mensaje de seguridad, de querernos a nosotros mismos. Cuando tú no tienes a quién amar, estás tú misma. Tienes que quererte, tienes que levantarte, ponerte mamacita para ti, salir y sentirte la más chimba", aclara Karol G en la entrevista que acaba de conceder a Vogue.

La artista está ahora mismo inmersa en una producción de Netflix con Sofia Vergara. Está probando sus dotes como actriz en la ficción, algo que no había hecho hasta el momento pero que seguro no se le resiste. "Es como otro universo que no había experimentado. Estoy en mis clases de actuación, de expresión corporal y me han enriquecido no solo para la serie, sino para lo que hago constantemente (conciertos, presencia escénica, forma de expresarme). Es un mundo donde todo alimenta todo".