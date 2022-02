FMS España vive una de sus jornadas más intensas emocionalmente y Gazir es quien se proclama MVP, pero siendo Mnak quien ha ganado la batalla, y además "en casa". Fuera de resultados competitivos, la jornada 2 en Granada deja algunos momentos que dolerán toda la vida, empezando por los minutos de presentación, donde hemos sido testigos de una de las facetas más humanas del free de los últimos tiempos.

El arranque de la jornada se ha visto marcada por, primero, el turno de Tirpa donde, refiriéndose a su amigo Sweet Pain, ha soltado barras como “tengo a mi amigo llorando ahí fuera por la ansiedad para que vengan y critiquen que nos pagan por rapear”. Y acto seguido, el sevillano ha salido al escenario y se ha improvisado su minuto entre lágrimas. La ovación a Sweet Pain retumbó por todo el Palacio Municipal de Deportes de Granada: “Así son las cosas, el guerrero es el guerrero por la guerra que afronta", fue una de las rimas de Skone en referencia al delicado momento.

Recopilamos las claves de todas las batallas y te contamos cómo hemos vivido la Jornada 2 presencialmente desde Granada.

Otro de los encuentros clásicos de esta jornada de FMS España es el de Gazir vs. Mnak. El asturiano, que se proclamó MVP de la Jornada 1 en su batalla contra Mister Ego, se enfrenta a un Mnak que además juega en casa en esta fecha. Ambos freestylers, conocidos también por su amistad, suman otro enfrentamiento a su larga lista de batallas disputadas. Sin ir más lejos, en la temporada anterior, Gazir fue quien rompió con el invicto de Mnak en su enfrentamiento de la Jornada 3.

La batalla que ha abierto la Jornada 2 en Granada ha sido la de Gazir vs Mnak , un enfrentamiento que, a pesar de estar ya muy acostumbrados a verlo, generó un hype a priori tremendo entre los fans. Pero esta batalla nunca pierde la esencia y el Vikingo del Verso y “el niño diabólico del free” han hecho vibrar el pabellón desde el Easy y el Hard Mode. Gazir salió con la actitud de un MVP en toda regla. Mnak fue fiel a su flow hardcore y puesta en escena, sin embargo, ha sido Gazir quien ha ido por encima en puntaje, al menos hasta el meridiano de la batalla, y en la ronda de A Sangre, Mnak ha conseguido igualarle.

Gazir vs Mnak, duelo de MVP's

Chuty, otro de los titanes favoritos del elenco de FMS España 2022, se vio las caras en el escenario con Sara Socas. El regreso de Chuty en la liga generó mucha expectación, pues llevaba más de un año alejado de las grandes competiciones. Sara, sin embargo, se encuentra en su mejor nivel y en la Jornada 1 consiguió un punto en su año debut tras sacarle una réplica a Zasko. Un enfrentamiento difícil para ambos, aunque quizá más para Sara por todo lo que supone enfrentarse al tricampeón de la liga que ha vuelto a FMS demostrando que, para él, el tiempo no pasa.

Una de las características a destacar es el hilo argumental de la batalla, que ha vuelto a poner a Sara en el punto de mira. El momento culmen llegó cuando Chuty soltó: “si fuera Pedro Socas seguiría en el ránking de ascenso”. Pero Sara no se ha amedrentado ni un poco: “Pedro Socas no tiene los huevos que yo tengo”, ha sido su contestación.

La segunda batalla ha sido la de Chuty contra Sara Socas , un duelo inédito que no se había dado de forma oficial hasta ahora y que era una de las más esperadas e interesantes de FMS Granada. Chuty salió en modo Dios activado, al igual que Sara, que se enfrentaba al tricampeón de FMS España y uno de los favoritos de la escena por excelencia.

Chuty vs Sara Socas, por primera vez

Una batalla en la que se ha notado el bagaje en el underground de Hander y Sawi Elekipo, dos míticos MC’s del free de parque en España. Y ese ha sido el resultado: una batalla de respuestas, y respuestas, y más respuestas donde la chulería y los punchlines han sido los protagonistas. Durante toda la batalla ha sido Hander quien ha estado por encima, no obstante, en el cuarto round de A Sangre, Elekipo ha logrado ponerse por encima y a raíz del Deluxe ha levantado la batalla hasta una réplica. Un duelo muy reñido en el que finalmente Sawi Elekipo ha sido el ganador, sumando dos puntos más a su puesto en la tabla.

Hander vs Sawi Elekipo, una de las batallas más intensas

Una de las batallas que más expectación ha generado esta jornada es el encuentro entre Zasko y Sweet Pain, dos de los más sangrientos de la lista de participación. A nadie se le escapa que de por sí es un duelo muy reñido. En FMS España 2020/21, el Zasko vs Sweet Pain fue uno de los cruces más reñidos de toda la temporada, donde el rey de las multisilábicas se llevó la victoria después de dos réplicas. ¿Quién ganará esta vez?

Llegaba el momento de la cuarta batalla y quizá uno de los enfrentamientos más sangrientos que vayamos a ver en esta temporada de la Freestyle Master Series España, el Sweet Pain vs Zasko . El Hombre de Vitruvio se ha enfrentado al Rey de las Multisilábicas, posiblemente los dos freestylers más sangrientos de la lista de participantes, cada uno en su esencia.

Sweet Pain vs Zasko, sangre y más sangre

Dos de las últimas posiciones de la tabla actual de FMS España las ocupaban Mister Ego y Tirpa: el primero, por ser el que menos puntuó en Avilés, y el segundo por perder en un batallón frente a Chuty. Y aunque la tabla aún no signifique mucho, los dos lucharon hasta el final por alejarse de esos temidos puestos en su enfrentamiento en Granada.

El freestyler madrileño ha declarado en las entrevistas del backstage con Playz que a priori siempre suele dar las batallas por perdidas, pero que, al contrario, esta vez ha tomado la decisión de dejarse llevar. "¿Veis que cuando quiero, puedo?", ha dicho el freesyler nada más conocer el fallo del jurado. Tirpa, por su parte, ha dicho que siempre disfruta del freestyle (a pesar de posicionarse "en contra del veredicto del jurado y no entenderlo mucho") y que su motivación es disfrutar de la disciplina. Al final, Mister Ego es quien se lleva la palma tras ganar la réplica.

La Jornada 2 llegaba al final de la noche y Mister Ego y Tirpa han sido los penúltimos en batallar. En contra de todo pronóstico, Mister Ego ha sido el ganador de una batalla en la que el nivel de intensidad de Tirpa no ha sido suficiente para ganar. Mister ha aprovechado la presencia de un público muy entregado para hacer de su punchline (siempre demoledor) totalmente mortífero.

Mister Ego vs Tirpa, rompiendo pronósticos

Blon vs Skone, el clásico para el Rey sin corona

Y para ponerle la guinda al pastel y cerrar por todo lo alto, llegaba el clásico de los clásicos por excelencia: el Blon vs Skone. Son infinitas las veces que estos dos MC’s se han enfrentado de manera oficial (y no oficial) pero las ganas de ver la batalla más disfrutable de todas nunca se acaban. El Capitán Desprecio se enfrentaba al Rey sin Corona en una batalla en clave de humor que ha tenido momentazos y que deja a Blon como ganador contra Skone por primera vez en la historia de FMS (a excepción de los 3 puntos reglamentarios de aquella vez en la que Skone no pudo presentarse).

Respecto al papel de Blon, el freestyler catalán ha encontrado su sitio rápidamente en una de las batallas más esperadas de la noche: un genial manejo del discurso en la batalla, referencias ingeniosas y grandes respuestas han sido algunos de sus puntos fuertes. Por el contrario, Skone parece no haberse encontrado del todo o al menos no haber sido tan constante, perdiendo, así, su primera batalla hasta la fecha.