Las 19.00 horas del día 2 de febrero de 2022, ha sido la fecha y la hora escogida por Sharif para estrenar "Azul", su nueva colaboración con Yoss Bones. Después de la colaboración con La Vela Puerca, la banda uruguaya de Sebastián Cebreiro, ahora es el turno de México. Sharif presenta este tema junto a la conocida rapera mexicana Yoss Bones, una canción cargada de emoción y pasión. No hacen falta muchas palabras para resumir el sentimiento más intenso de todos, el amor, pero ellos son capaces de acotarlo en una sola palabra: “Azul”.

“Hoy salió esta maravilla de @SharifFernandez. A mi no me ha dejado indiferente, un espectáculo que no tiene desperdicio. Podéis escucharlo en spotify:https://t.co/H2wl1yzfpy“