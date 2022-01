Ayer el actor Peter Dinklage, muy conocido por su papel en Juego de Tronos, cargó públicamente contra Disney por el nuevo remake que se plantean hacer del clásico 'Blancanieves y los siete enanitos' con actores reales. Dinklage, quien tiene una condición llamada acondroplasia que causa enanismo, considera que "hay mucha hipocresía" por parte de los productores de Disney al rehacer el cuento de los hermanos Grimm.

Para él Disney parece avanzar en algunas cosas como la lucha contra el racismo, la misoginía o la homofobia contando nuevas y buenas historia, pero en cambio parece quedarse estancado en otras; como la reproducción de estereotipos. La crítica de Peter ha encendido la polémica en redes sociales. ¿Debe plantearse Disney si las nuevas versiones de los clásicos reproducen estereotipos negativos? Algunos creen que los clásicos no se deberían modificar, argumentando que por eso se llaman clásicos y que hoy hay demasiado "ofendidito" que lo intenta cambiar todo.

La crítica de Dinklage obliga a Disney a dar explicaciones

"Son tan progresistas en unas cosas, pero aún están haciendo esa historia retrógada sobre siete enanos que viven juntos en una cueva. ¿Qué diablos hacen? ¿No he conseguido ningún avance desde mi tribuna? Supongo que no soy lo suficientemente ruidoso", dijo el actor durante una entrevista en el podcast 'WTF' de Marc Maron.

Charlando con Marc Maron sobre cómo está la comedia en la actualidad y las contradicciones que se dan por la corrección política, Dinklage puso como ejemplo la nueva versión de "Blancanieves". Destacó que Disney escogiera a la actriz latina Rachel Zegler para el papel de Blancanieves. "Me sorprendió un poco que estuvieran tan orgullosos de elegir a una actriz latina como Blancanieves, pero siguen contando la historia de 'Blancanieves y los siete enanitos', manifestó el actor, que continuaba diciendo: "que den un paso atrás y miren lo que están haciendo. Para mí no tiene sentido".

“Peter Dinklage tiene razón en una cosa, si no hay necesidad de que Blancanieves sea de tez blanca como su nombre indica, no hay motivo por los que los siete acompañantes tengan que ser enanos.“ — Calpena (@Calpena) January 26, 2022

Para Dinklage los productores de Disney pretenden ser inclusivos con Zagler, pero por otro lado quieren volver a hacer una historia que no deja de estereotipar a las personas con enanismo. A él le encantaría que la compañía más importante dentro de la animación le diese "un buen giro, genial y progresista" al cuento clásico de los hermanos Grimm, pero no cree que lo hagan. Conocedor del dinero que generan estos remakes, apunta: "Sabían que tenían una vaca lechera con esa historia. Entonces, ya sabes, la gente no se arriesga".

“Pues ahora me indigno yo, por que si quieres una nueva historia de super enanos te la escribes. ESTO ES BLANCANIEVES. Escrita hace tropecientos años ya, si no os gusta la quitáis, pero no me puto toquéis + clásicos, CREAD nuevos clásicos. OFENDIDITES POR DIOS BASTA- https://t.co/cxQoizucm9“ — ✨Lilytherin�� (@lilytherin_) January 26, 2022

Ante el apoyo que ha obtenido Peter por parte de la industria y del público en general, Disney se ha visto obligada a rectificar. La trascendencia que están teniendo las palabras del actor, podrían hacer que el remake fuese un absoluto fracaso de crítica y taquilla, por lo que Disney ha lanzado el siguiente comunicado: "Para evitar reforzar los estereotipos de la película de animación original, estamos adoptando un enfoque diferente con estos siete personajes y hemos estado consultando con miembros de esta comunidad. Esperamos compartir más a medida que la película entre en producción, después de un largo periodo de desarrollo". De momento se habla de la posibilidad de sustituir a los enanitos por criaturas mágicas.