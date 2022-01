(Música)

(Música)

Aquí estamos, a la espera del show de Trueno, con el merchandising.

Tenemos un sorteo de cuatro "Meet and greet" al final del show.

Así que no se lo pueden perder, por favor.

-Vale, ¿es ese? ¿Estás ya llegando? ¿Es este?

(Claxon)

¿Dónde meto el vehículo?

-"Motherfucker".

¿Se van todos?

Aquí se vienen, aquí todos. Bien.

(RAPEAN)

(HABLA EN INGLÉS)

Esto es el hip hop. Puede volverse difícil, duro.

Pero estos tipos están siendo...

-Con ganas de venir ya aquí, al "fucking" BCA, hermano,

estar con mis "homies", todos los socios ejecutores,

con Comuna 4, y ¿qué te voy a decir?

Supercontento.

Hemos venido a ejecutar, como nuestro propio nombre indica.

-"Exactly". -Socio Ejecutor.

(HABLA EN INGLÉS)

-¿Vamos o qué? -Vamos.

-Vamos ya. -Vamos, vamos.

(RAPEA EN INGLÉS)

# Dime qué tenéis para mí, # con ese maletín, otro... #

¿Qué es lo que pasa?

Lo que tienen los socios ejecutores es que son como el hip hop

del rapper "classy", "chic",

real, crudo, "hardcore".

Y divertido.

Es un colectivo artístico de raperos de España y Argentina.

Que movilizan el hip hop...

crudo, el hip hop pesado, el hip hop como...

hardcore, rap.

Y nada, ¿viste? Los pibes son una máquina, ¿qué sé yo?

Son muy enérgicos.

Son Shaolin Monkey, Celedonio, Babi Blackbull,

Original Juan,

Klan,

es como el valor Socio Ejecutor de Buenos Aires,

con nosotros también,

con quien tenemos una gran afinidad

a nivel hip hop, también.

Sí, Klan, te creo.

Eso es.

Esos que te nombré serían como los que...

puntualmente,

uno se enorgullece de ellos, ¿no?

Tienen mucha energía, están todo el tiempo pensando

en proyectos, esto, lo otro, vamos hacer este vídeo...

Y Socio Ejecutor, más allá del hip hop,

porque su valor fundamental es

que son raperos reales, eruditos y 24-7.

Me refiero con 24-7 a esto, yo visto hip hop, camino hip hop,

hablo hip hop, como hip hop, cago hip hop, meo hip hop.

24-7.

Es un valor muy lindo cuando uno lo puede...

Lo puede llevar, ¿no?

Y eso tiene que ver con cómo uno, y con el temple

que tiene uno de ser un hiphoper y hacer de esto también

tu trabajo en un punto, ¿no?

Somos artistas, es un trabajo.

Se matan, se dejan su vida ahí por el arte, por su música.

Pero tienes que saber ejecutar, si no puedes ejecutar,

por más bien que rapees, no puedes ser de Socio Ejecutor.

Hay gente que puede decir tranquilamente:

"Esos de Socio Ejecutor son una mierda,

si les molestas un poco, te sacan la patada en el culo",

bueno, son gente de barrio.

Esas cosas es como...

Uno no quiere ser un gánster, un asesino, pero sí quiere ser

alguien que se planta cuando a un amigo

vienen a tocarle el culo.

Estamos haciendo "Meet and greet" de la fecha de Barcelona.

Público genial, buena onda.

Sin más palabras, buena onda.

(AFINAN)

No subas muy grave, boludo.

(AFINAN)

¡Vamos, rey!

(Gritos)

(Gritos)

¿Qué tal, Barcelona?

(Gritos)

# Díselo, díselo, negro. # Carlitos, ¿qué, papá?

# Carlitos, cabrón, # ¿estás "ready"? #

(RAPEAN EN INGLÉS)

# Papá, 2019. #

(Vítores)

# Hoy salgo con mis ñeri, estamos # yendo para el club, mami chula.

# Lo parto en cuatro # en mi comuna.

# Mis ñeris dicen, ah, # cuándo y cómo.

# Aunque tenga a mis turros # en la boca, siempre...

# ando solo.

# Yo creo que Argentina # está pidiendo perreo.

# ¿Qué onda, ñeri? # Esto se puso feo.

# Yo entro al beat # como anillo al dedo.

# Micro tiroteo. #

(Vítores)

(RÍEN)

(Vítores)

¿Estamos?

(Gritos)

Increíble, loco, increíble.

# Soy el vocero del gueto, # me voy pal estudio

# y no me sale mal un estribo.

# ¿Ves lo que digo? # Yo soy un wacho atrevido.

# Por el bajo haciendo ruido. # Ni nos vimos.

# Por el bajo haciendo ruido. # El barrio no quiere más tiros.

# Flow de negro y cobro en blanco. # Camino con el flow intacto.

# Camino con el flow intacto. # En La Boca llegan los barcos.

# En La Boca el de la voz candela, # los parto.

# Muchos raperitos me comen # la "movie"

# y son actores de reparto. # Vos solo decime cuándo y cuánto.

# Vos decime cuánto. # Si una vez me caigo,

# cuatro veces me levanto. # Ellos no son para tanto.

# Toda Argentina # esperando el contrabando.

# Siempre suave, nunca blando, # del barrio del tango, mamita,

# me pego, ni pago, ni paro, # ni peros, lo pienso, lo grabo,

# me atrevo, si soy el vocero # del gueto, me voy pal estudio

# y no me sale mal un estribo.

# ¿Ves lo que digo? # Yo soy un wacho atrevido.

# Por el bajo haciendo ruido. # Ni nos vimos.

# Por el bajo haciendo ruido. # El barrio no quiere más... #

(Vítores)

No digan que no les dimos sermón.

Que no se diga, Barcelona.

Muchas gracias, Barcelona, los amo.

¡Ese ruido!

(Vítores)

Una foto con toda la gente.

Todos con los brazos al aire.

Muchas gracias, Barcelona.

(Aplausos y vítores)

Te pasaste al final. -Sos buenísimo.

-¿Qué es lo que es?

-Negro, vaya liada, negro.

-Hermano, cómo acabó eso, tío. -Negro, salvaje, negro.

-Cómo acabó eso.

(GRITAN)

(HABLA EN INGLÉS)

-Cómo acabó eso, loco, bien. -De locos, tío.

(GRITAN)

-Increíble, increíble.

(APLAUDEN)

-Ya ha pasado.

-¿Qué ha pasado? Nada. -Sos bueno, sos muy bueno.

-Papaíto.

-Cada vez sos mejor, papi.

Sí, hip hop, familia, lo mejor que puede haber.

-Te estoy grabando, movete. -Movete, así, cantá, cantá.

-Yo quiero una foto con Mateo.

-No, están grabando. -Estoy filmando.

-Vamos a cantar una canción.

# Hay que buscar algún pedazo # de espada, seguir viaje.

# Miren qué linda aquella casita,

# vamos a ver # si alguien nos invita.

# Para mí que está abandonada.

# ¿Estará embrujada? # Que no, que no, vamos a espiar,

# se viene la noche y hay que...

# Descansar. # Ay, ay.

# Hay un cartelón # que no parece una invitación. #

Prohibida la entrada.

Fuera de esta casa

inmediatamente.

Váyanse ya... (RÍE)

-¡Y no vuelvan más!

-Miren para atrás.

(RÍEN) -Hola, hijo.

Mateo...

era, sigue siendo una parte de él, un niño adorable.

Un niño encantador.

Un niño que cualquiera que lo veía,

pegaba onda, y quería hablar, porque Mateo habla de muy chiquito,

ya al año, Mateo desarrollaba una charla.

Una charla conmigo.

Hablábamos.

Bueno, alguna que otra pronunciación no era la indicada,

o alguna palabra se la inventaba, pero se entendía.

En esto del significado y significante.

Realmente...

Mateo, como niño, fue un niño soñador, un niño...

afectivamente lleno.

Así como nunca Mateo recibió un cachetazo de padre,

porque yo nunca,

me cortaría las manos antes de levantarle la mano a mi hijo.

Tampoco hemos tenido situaciones de: "¡Eh, hijo!".

Yo no me acuerdo mucho, y si habrá habido alguna,

duró lo que un pedo en un canasto.

# Con la mente, que mi rima # hoy te gana encima.

# Sabes que vengo con flow, # que pega y te revela rimas.

# Solamente hoy, vamos un flow, # porque yo soy dirigido al camino,

# hacia la cima. #

Con la música, él no se fue nunca muy lejos del hip hop.

Siendo muy chico,

empezando a ver lo de las batallas de freestyle.

Ahí fue cuando yo me tomé el atrevimiento de decirle:

"Bueno, pará, ahora que estás un poco más consciente,

¿vos querés ser rapero?". "Sí", me dijo, pero así.

"Sí".

Uf.

Bueno, hay que practicar.

# Yo soy Trueno Niño, # soy de Rosario,

# yo vengo...

# Yo soy Trueno Niño, # mi rap no es cualquiera,

# yo soy de La Boca, # de acá, de la Bombonera.

# Yo soy Trueno Niño, # ganarme no intentes,

# yo soy de La Boca, # de acá, de los dos puentes.

# Yo soy Trueno Niño, # sí, soy chiquito,

# cantando soy mejor # que Miguelito. #

Yo quería tener un nombre y una noche,

nos pusimos a pensar qué nombre podíamos tener.

Trueno.

El primer tema de Comuna 4, la banda de mi viejo, se llama:

"Trueno en la madrugada".

Y mi viejo me dice: "No, Trueno Niño, porque sos niño todavía".

Y ahí empezamos.

# Yo soy Trueno Niño, # soy de Rosario,

# yo vengo...

# Yo soy Trueno Niño, # y soy chiquito,

# cantando soy mejor que Miguelito.

# Yo soy Trueno Niño, # mi rap no es cualquiera,

# yo soy de La Boca, # de acá, de la Bombonera. #

Yo, con cinco años,

rapeando todos los días, con mi padre en mi casa.

Viendo la Red Bull de España, mirando, diciendo:

"Guau, no puede ser".

Y soñando, soñando.

(Aplausos)

¡Vamos, vamos!

(RAPEA)

Horas, horas.

Horas.

Muy divertido, Mateo...

Yo, como padre y él, como hijo,

nos hemos dicho dentro de batallas de freestyle

cosas que no nos hubiésemos dicho jamás.

Y aprendimos...

cuál era la percepción que el otro tenía sobre uno.

# Es así, mira, vengo # y escupo mi veneno.

# Es un orgullo para mí # que este sea mi hijo, el Trueno.

# Esto es algo de mi vida # que hice algo bueno,

# vamos a ver ahora cómo prendemos # fuego a todo, como Tolueno. #

# Como Tolueno vengo, # perdiendo con los libros.

# Y cuando hay Trueno, hay peligro.

# ¿Quieres competir contra mí? # Eso es de libro.

# Crees que todo ese rap, # porque mato y no denigro. #

Con él, viví

casi todas las historias de mi vida,

de mi camino también, de ser artista y ser rapero.

Y todo lo vivimos juntos, es una historia super...

superpiola, ¿entendés? Es una historia de película.

Yo me acuerdo de vestirme igual que él,

salir a la calle vestidos igual, combinados,

pantalón camuflado, pantalón camuflado,

la misma campera, las mismas zapatillas, igual, igual, igual.

Fue muy lúdico toda esa parte, excelente.

Tanto que por ahí, un día, íbamos caminando, un día,

pasaron unos inmigrantes que parecían ser como de Centroamérica.

Como nosotros, pero mejor.

Más iguales.

Y nosotros, por ahí, estamos iguales, pero en concepto.

No igual, calcado.

Y cuando pasan esos, Mateo me dice: "Mirá, papá, esos nos recagaron,

¿no?".

Y yo le dije: "Sí, la verdad que sí".

Porque también tenía que ver con a ver...

Y hasta ahí, era todo un juego.

Cualquiera de las cosas que Mateo emprendió, empezó como un juego.

Y tiene como el ángel de...

Tocado por la varita, porque sí, él te cuenta:

"Sí, hice artes marciales".

Cuando lo llevé de chiquito a hacer kárate, salió campeón.

"Sí, hice taekwondo".

Salió campeón sudamericano.

Después: "Quiero hacer freestyle".

¿Viste cuando decís: "Chao"?

# No me importa lo que digan, # con estilo, no es lo mismo.

# Voy a irme... # Por eso en rap solo firmo.

# Esto es así, la rima va directo,

# nos fuimos, yo no vibro, # porque se la paso a Ernesto.

# Siempre reservado # para las redes sociales,

# no me importa, las clavo # con freestyle de animales,

# vas a ver la rima, # espera, no soy gay,

# pero si te gusta este vídeo, # dale a "like". #

Dije: "Quiero meterme de lleno, voy a ir a las plazas",

empecé a ir a todas las plazas, de las plazas, El Quinto Escalón,

guau, todo supermediático, Quinto Escalón explotó.

# Lo que tengo acá al lado,

# en el Quinto no sirve # tu favoritismo,

# te gané el escenario, # aunque vos seas un refugiado. #

# Mi rap nunca se para, # puta voz que para,

# no vas a poder competir mi rap, # hoy no se compara.

# Después, delante y organchada,

# no me volviste a mirar # con la misma cara. #

(Gritos)

# Que sos muy bueno, # lo podés acotar,

# pero Trueno solo hay uno # y eso nunca va a cambiar. #

Tiene muchas cosas ese efecto del freestyle.

Porque en un punto de lo personal, y conmigo,

yo soñé con un mundo hip hop toda la vida.

Y en un momento, en Argentina, ese mundo apareció.

Las plazas estaban llenas de competidores de freestyle,

las plazas estaban llenas de hip hop.

No podía no estar ahí.

La vieja escuela se enoja

cuando algo que es de ella, se convierte en accesible.

Entonces, bueno, ahí se generan estos quilombos, de decir:

"Eh, no, que cuando nosotros..."

No, no importa, yo soñé un mundo hip hop

y voy a llevar a mi hijo a que lo disfrute.

Y yo también lo disfruto, porque...

me encanta ver una nueva generación haciendo valer esta cultura,

que es una herramienta de arte para la transformación social.

El hip hop trasforma.

2017, creo que es, se para toda la movida.

Y me pongo a hacer música un año.

Sin batallar, y...

vuelvo en 2018 a la FMS.

Y ahí, se fue todo a la verga.

Y campeón...

de FMS 2019, es, a la cuenta de...

(TODOS) Tres, dos, uno...

(Gritos)

¡Trueno!

-Siento una admiración por Mateo,

más que la de cualquiera, porque...

lo conozco realmente, y...

va mucho más allá de lo que yo o la mamá pudiéramos haber hecho

o hicimos.

Obviamente, que viene de la familia.

La familia paterna, por mi padre.

A mi abuelo, Yamandú, no lo pude ver muy...

muy seguido en mi vida,

lo habré visto tres veces, cuatro veces.

Él fue exiliado político de Uruguay, vino acá, a España.

Y siempre estuvo como por el mundo.

Siendo un artista de puta madre, pero...

No me pudo enseñar mucho, o sea, sí incondicionalmente,

pero no me pudo nutrir de música o de...

Y también, mi madre, mi familia materna, mi tía,

mi abuelo, casi toda mi familia materna son músicos.

Mi madre es increíble, es una música de la puta madre.

Toca muchos instrumentos, canta agudo, canta grave,

es profesora de canto, profesora de piano.

Es una persona muy muy talentosa, muy talentosa.

Hoy en día, me ayuda a calentar mi voz, a cuidar mi voz,

me ayuda a cantar.

Por todos lados,

por todos lados del árbol genealógico me caía lata diferente.

Es superimportante la influencia que Mateo tuvo

dentro de un proyecto cultural en el que crecimos los dos,

tanto yo, como él.

Nosotros formamos parte de un grupo de teatro comunitario, que,

en cierta forma, como que marcó un poco la beta de lo que es

el modelo de trabajo del teatro comunitario en el mundo, incluso.

Yo trabajé mucho como docente y director del área de circo

para adolescentes, sobre todo.

Y ahí, en ese vínculo constante de seres humanos,

en lo que son los estímulos que ha tenido Mateo,

y las posibilidades a través del arte,

eso fue muy importante, fue, digamos...

como...

un efecto rebote.

El arte fue un elemento de transformación social

para mí y para él.

Y en el mismo lugar.

Él vivió entre creadores e intérpretes toda la vida.

Yo siempre fui como un wachín que necesitaba crear.

Necesitaba como desvelarse.

Para hacer algo, para producir algo,

desvelarse editando un vídeo.

Querer llegar a un punto, querer hacer vídeos como tal,

o querer hacer este tipo de vídeos, y que no me salga,

y matarme, hasta que me salga.

Siempre algo creé, o en alguna estuve, siempre.

Y hubo un momento de mi vida en el que...

Sentí que ya había, como...

hecho todo lo que quería, ¿viste?

Ya gané la FMS, gané la Red Bull, ¿para qué la quiero ganar

dos veces, tres veces, cuatro veces?

Yo, conmigo ya cumplí, y lo hice por el Truenito chiquitito.

Yo ni quería ir a la Red Bull, ni quería ganar la FMS, ni nada.

Simplemente, estaba rapeando y divirtiéndome,

y viviendo un momento de mi vida fuerte.

Y también sentí que era el momento de dar un paso adelante,

siempre está bueno dar un paso adelante.

Y no olvidarme de que tengo 19 años, que el día de mañana,

si quiero volver a competir, lo puedo hacer.

# Si tu cabeza es el dinero,

# ahí te das cuenta # que sos más cheto que rapero. #

(Gritos)

# Y toda la plata la repartís # en el ñero.

# Es genial lo que yo hago # por la instrumental.

# Si querés hacer vídeos # para tu canal,

# pero esta cogida # por RedTube se hizo viral. #

Están muy buenas las batallas freestyle, el otro día,

hablamos de eso, tienen cosas que...

no se consiguen en un show,

no se consiguen siendo músico, pero no deja de ser una...

una batalla de alter egos, no deja de ser pura adrenalina.

No deja de ser una descarga hacia el otro, ¿entendés?

Y...

cuando vos tenés que insultar a alguien, puedes decir mil cosas.

Pero cuando tenés que hablar vos solo, ¿qué tenés para decir?

Era como una prueba conmigo mismo, yo estaba en un momento

de mi adolescencia, en el cual, casi todas las personas pasan,

y van a pasar los que todavía no están.

De dudas, incertidumbres, conocerte a uno mismo, quién sos,

de dónde venís, qué representás.

Quiénes son los que estuvieron toda tu vida, cuando...

Ya empiezas a tener conciencia del tiempo y forma,

de lo que vos vivís,

y OK, soy esto, me tocó ser esto,

viví esto, mi vida es esto.

Entonces, en ese conflicto mental, también, conmigo mismo y todo eso,

nace "Atrevido", como diciendo: "Wacho, yo soy un atrevido,

fuera de todas las inseguridades de pequeño, de nene de 16 años".

Yo dije: "Yo voy a romper el hielo conmigo mismo también.

Yo sé quién soy".

Y es como, el disco fue como impulsar también

esa confianza adentro mío, de decir: "Soy capaz,

soy capaz de romper todo".

Mateo está loco, ese es el flash.

Así como te cuento lo de que lo mando a hacer kárate

y sale campeón, toda la vida me pasa esto.

O sea, hace un freestyle "one shot" y supera los números de Eminem.

Hace un tema con...

con la persona a quien él entregó su amor

y refleja el amor de todo un país.

(Música)

# Como Pac, "all eyes on me".

# Vivo "facts", son leyes, "homie".

# Mami chula, # si quieres voy a buscarte

# que la cima está viniendo por mí.

# Mami, no me digas que no.

# Si sos la lluvia del Trueno.

# Mami chula, si te vas, voy # a morir más famoso que Lennon.

# Dime tú, yo le llego. #

"Mami chula", a día de hoy, representa una evolución musical,

tanto mía, como de mi mujer, Nicole,

y también, la relación nuestra,

o sea, yo escucho esa canción y me acuerdo de cuando la conocí,

de todo lo que implica nuestra relación, y es superhermoso eso,

y todo lo que nos ganamos juntos

desde el primer día que nos conocimos.

Es algo increíble, o sea, creo que desde ese día,

nuestra carrera cambió, nuestra vida cambió,

nuestra forma de ser cambió, nuestra relación cambió,

entonces...

Como que representa algo muy mutuo con ella.

"Mami chula" no lo tomo como un tema solo.

Es Trueno, Nicki Nicole, producido por el Biza,

pero es Trueno y Nicki Nicole.

# Llámame cuando sientas # que lo nuestro está perdido.

# Solamente estoy para ti. # Solamente estoy para ti.

# Me ha jodido el corazón, # lo ha dejado roto en dos.

# "All eyes on me". # "All eyes on me".

# Llámame cuando sientas # que lo nuestro está perdido.

# Solamente estoy para ti.

# Me ha jodido el corazón, # lo ha dejado roto en dos.

# "All eyes on me".

# Mami, no me digas que no.

# Si sos la lluvia del Trueno. #

No estoy casado, o sea, no...

No me voy a casar ni por la Iglesia, ni nada.

Simplemente, soy una persona fiel, soy una persona que, o sea,

tampoco me gusta...

ni hacer perder el tiempo, ni perderlo yo, y soy muy decidido.

Entonces, fue: "Bueno, OK, estás conmigo, yo voy a estar con vos

para toda la vida", es así, o sea, no hay, no hay intermedio.

Y es como un compromiso entre nosotros, o sea,

es un compromiso más de palabra, y es un gestito lindo el anillo.

Y como que también, cuando ahora no estoy con ella,

en lugares en los que no me puede acompañar, igualmente,

yo la tengo y ella me tiene ahí siempre.

Pero todavía no vamos a hacer fiesta y todo.

Cuando lo haremos, los invitaremos a todos.

Hacemos una fiesta acá, en España.

# Si no te contestaba, # es que estaba por Madrid.

# Yo soy así, llegué, me fui, # porque yo soy así. #

Veo y siento cómo va a ser Mateo como padre.

Y ahí es donde yo clavé un triple.

Eso es de lo que más...

Más allá de la fama, más allá de todo,

donde yo clavé el triple es: "Y este va a ser un papá de oro".

Uno de los legados de mi vida fue venir a este mundo

a ser el padre de Trueno.

Y eso, yo lo siento y lo sé, lo asumo y lo...

disfruto muchísimo.

Lo que suceda,

me va a encontrar a mí siendo el papá del Trueno siempre.

Siempre.

# Morir más famoso que Lennon.

# Si te vas, voy a morir # más famoso que Lennon. #

La primera fecha de Trueno con su música en Madrid,

es muy importante de cara a que el día de mañana,

podamos hacer un "sold out" en el WiZink Center, ¿no?

Va a haber más de 2000 personas, es un evento grande, al aire libre.

Entonces, por eso, es clave este show,

porque es un paso esencial

en la profesionalización de su carrera.

Y empezar a determinar que aparte de todo su desarrollo,

de su éxito de consumo en plataformas digitales,

en reproducciones, se puede trasladar y traducir...

en el vivo.

(Música)

# Decile que me pare, # si puede, si puede. #

# Yo ni a palo meto mano # igual le gano "high".

# Estoy mirando los dos puentes # desde la "aeroline".

# Si venís a darme "money", ñeri, # "that's all right".

# Soy un hermano perdido # de los Jackson 5.

# Lo grabé, lo saqué, me atreví.

# Estoy tirando más bombas # que un iraquí.

# ¿"Do you wanna be" # solo un "wannabe"?

# Tengo camarón en el camarín.

# "I'm a broke dog, yeah, # nigga, smoke that".