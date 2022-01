Ya es oficial. Acabamos de descubrir, gracias al avance del tercer capítulo de Euphoria que HBO emitirá el próximo 23 de enero, que una canción inédita de Lana Del Rey formará parte de la banda sonora de dicho episodio. El tema lleva por título "Watercolor Eyes" y recoge todo lo que esperamos de Lana. En concreto, la cantante habla sobre la tortura que es volver a hacer el amor con alguien con quien ya has terminado. Una recaída sentimental sobre un punteo muy de los años 50 que nos recuerda a su tema "Shades of Cool".

Los rumores sobre la intervención de Lana en la serie llevaban días sonando en redes. Sus seguidores no dejaban de especular sobre ello y no era algo para nada descabellado, pues la serie siempre ha hecho una gran apuesta en la parte musical. En la primera temporada, se incluyeron temas como "You Should See Me In A Crown" de Billie Eilish, "My Body Is A Cage" de Arcade Fire o "Lo vas a olvidar" de Eilish y Rosalía.

Finalmente, los fans tenían razón. Del Rey se une a Labrinth para enviar música original al programa. Este último artista ha tenido canciones que incluyen 'Still Don't Know My Name' y la función 'All For Us' dirigida por Zendaya en la serie. Todo esto ocurre la misma semana en que la artista presenta una demanda por acoso que bien podría formar parte de algún episodio de Euphoria.