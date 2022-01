La popular canción surcoreana bate un nuevo récord y vuelve a hacer historia en YouTube. Tras superar al 'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee como el vídeo más visto de la plataforma digital, en noviembre de 2020, ahora se convierte en el primero en alcanzar la astronómica cifra de 10.000 millones de reproducciones.

La eterna pesadilla de muchas madres y padres acaba de coronarse como el vídeo más viral del mundo. La pegadiza melodía, grabada por la cantante coreana-estadounidense Hope Segoine y producida por la compañía educativa surcoreana Pinkfong, fue colgada en YouTube originalmente el 17 de junio de 2016. Quienes pensaban que sería una moda pasajera y que pronto se librarían del "doo doo do doo do doo", se equivocaban.

'Baby Shark' se convirtió en un fenómeno mundial en 2019. Propiedad de una empresa surcoreana, el tema llegó incluso a bolsa y su impacto se ha mantenido desde entonces. Sin duda es una canción que o detestas o te encanta. Por eso tuvo en su momento unos 10 millones de 'No me gusta' hasta que YouTube se dispuso a eliminarlos. De hecho, actualmente si vas a la plataforma comprobarás que te deja ver que acumula más de 32 millones de likes, pero no puedes ver la cantidad de dislikes.

Ya en abril del año pasado, la canción infantil fue incluida en el libro de los récords Guinness como el video más visto en la plataforma de Google, al superar los 8.386 millones de reproducciones y desbancar al "Despacito", que tiene actualmente 7.700 millones de views. ¿Quiere decir esto que casi todo el mundo ha visto y escuchado la pegadiza canción infantil? Pues probablemente no. Lo que ocurre es que quien la reproduce, en su mayoría niños y niñas, lo hacen una decena de veces al día, para tortura de sus progenitores.