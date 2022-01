Parece que el 2022 no ha empezado nada bien para Kim. La empresaria y celebrity se enfrenta a una demanda por, supuestamente, promocionar criptomonedas fraudulentas en el año 2021. Concretamente, se le acusa de engañar a los inversores en la promoción de EthereumMax. Muchos de ellos han perdido grandes cantidades de dinero y ahora piden su restitución y una disculpa.

El ex boxeador Floyd Mayweather Jr. y el ex jugador de baloncesto Paul Pierce también se han visto señalados en la demanda. Al parecer, el pasado mes de mayo promocionaron a través de sus redes un token criptográfico llamado EthereumMax. Más de medio año después, la estrella por excelencia de los reality en EEUU, la leyenda del boxeo y el ex baloncestista se enfrentan a una demanda en la que se alega que engañaron a los inversores en la promoción de la criptomoneda.

La demanda, presentada el pasado 7 de enero en un tribunal federal de Los Ángeles por un residente de Nueva York que compró tokens EMAX y perdió dinero, afirma que las celebridades promocionaron tokens vendidos por EthereumMax, o EMAX, con el objetivo de aumentar su precio y obtener un beneficio "a costa de sus seguidores e inversores", según informa la Agencia Reuters.

"Los ejecutivos de la compañía, en colaboración con varios promotores famosos... hicieron declaraciones falsas o engañosas sobre EthereumMax a través de anuncios en sus redes sociales y otras actividades promocionales", indica la demanda. Según la acusación, Kardashian promocionó EthereumMax en un post de junio de 2021 en Instagram, cuando tenía 250 millones de seguidores.

El texto del stories que publicó la influencer decía: "¿Están metidos en la criptomoneda?? ¡Esto no es un consejo financiero sino compartir lo que mis amigos me acaban de contar sobre el token Ethereum Max! Hace unos minutos Ethereum Max quemó 400 trillones de tokens—literalmente el 50% de su cartera de administración dando a toda la comunidad E-Max", a lo que añadió el hashtag #AD para mostrar que el post era un anuncio pagado, según la demanda.

Una estrategia que a menudo se usa para captar nuevos clientes y que inviertan de forma rápida y masiva en una criptomoneda que apenas conocen. Esto hace que su precio se eleve por la alta demanda y, cuando está en su valor más alto, los más rápidos la revenden, lo que hace que su valor se hunda igual de rápido y que los que no han conseguido vender pierdan buena parte de su dinero.

Casi al mismo tiempo, Mayweather promocionó EthereumMax en sus calzoncillos de boxeo durante una pelea muy vista con la estrella de YouTube Logan Paul en junio, entre otras ocasiones. El demandante anima a todos los afectados que hayan comprado esta criptomoneda entre mayo y junio de 2021 a sumarse y convertirlo en una demanda colectiva.

“The $eMax community held strong last night and went the full length of the bout like Mayweather vs Paul.



When the final bell rang, 3,500+ new holders joined the $eMax movement as $eMax made its first worldwide debut on the biggest stage.



Thanks for holding $eMax community! pic.twitter.com/lTB7H6Rc49“