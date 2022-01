Euphoria acaba de estrenar su nueva y esperadísima temporada tras un considerable retraso debido a la pandemia. Los fans de la ficción de HBO MAX están expectantes ante los nuevos episodios que la plataforma ha decidido emitir en pequeñas dosis espaciadas en un capítulo por semana. El primer capítulo se publicó el 10 de enero y para ver el siguiente habrá que esperar hasta el 17 de enero.

Contra todo pronóstico la segunda temporada de Euphoria ha empezando dedicándole un capítulo, casi completo, a Fezco, un personaje que en la primera temporada era secundario, estando incluso a punto de desaparecer.

Ojo, ¡spoiler! Todo el mundo habla estos días del estreno de la nueva temporada de Euphoria y de una de las escenas más violentas de la serie; la pelea entre Nate y Fez. Hacia el final del primer capítulo, Fez se acerca a Nate durante una fiesta, toma una botella y se la rompe en la cabeza, acto seguido lo tira hacia el piso mientras lo golpea sin parar, hasta que el rostro de Nate queda totalmente empapando en sangre.Toda una venganza por haber desvelado a las autoridades que él era el traficante del barrio.

En una reciente entrevista para EW, el actor que da vida a Fez contó cómo fue su experiencia al rodar esta sangrienta escena: "El rodaje fue duro, fueron muchos movimientos físicos de acrobacia. Y sí, me sentí mal al golpearle en la cabeza con esa botella que tenía. Tuvimos que romper seis o siete botellas, y (Jacob) actuaba como si no le doliera, pero yo sabía que sí. Le dije, "¡Oh, maldición! Lo siento, hermano, no puedo aplastar la botella en tu cabeza con más delicadeza ¿sabes?". Además, Cloud desveló que habían tardado alrededor de 9 horas en grabar la escena y que su brazo y su hombro sufieron las consecuencias de dar falsos golpes durante tanto tiempo.

El actor, al que ahora comparan con el rapero Mac Miller, confiesa que cuando leyó el guion no se creía que a su personaje le iban a dedicar el primer capítulo de la nueva temporada. Dado que al final de la última temporada Fezco estaba a punto de morir a manos de Mouse, luego de que Nate lo delatara como vendedor de droga. El episodio debut empieza descubriéndonos la historia de su personaje: desde la peculiar relación con su abuela y su hermano pequeño, hasta cómo se convirtió en traficante. "Eso fue genial, seguro. Estaba emocionado de ver el pasado, el pequeño mini yo", dijo en una entrevista para EW.

Angus Cloud estaba totalmente sorprendido, pues se suponía que su personaje iba a morir en la primera temporada. "Un día, cuando estábamos filmando el piloto, creo que Jacob me dijo: "Oh, sí, ¿no lo sabías? Tu personaje se pone (hace un gesto que le explota la cabeza)". Y sí, nunca terminó sucediendo. Creo que les gustó lo que hice y por eso decidieron mantenerme con vida y dejarme rockear", desveló a GQ.

Angus también habló del asombroso parecido que tiene con Fezco. "Mucha gente dice: 'Oh, debe ser tan fácil. Puedes interpretarte a ti mismo en la televisión'". A lo que él mismo responde: "Sí, supongo, pero trata de pararte frente a un equipo de 30-40 personas, cien extras y dos enormes cámaras de un millón de dólares y actuar con naturalidad. No es tan fácil como parece".