La segunda temporada de 'Emily in Paris' está siendo, como su predecesora, un éxito de views pero también de malas críticas. Los primeros capítulos de la serie se situaron entre los más vistos de Netflix, por eso la plataforma no dudó en renovarla a pesar de que estos no fueron muy bien acogidos por una parte de la sociedad francesa. Muchos se quejaron de que la ficción estaba llena de clichés y de que estos no dejaban en muy buen lugar a nuestros vecinos franceses. Ahora son los ucranianos los que no ven con buenos ojos el tratamiento que la serie le da a uno de los nuevos personajes. Hablamos de Petra, una chica ucraniana que Emily conoce en sus clases de francés y con la que pronto entabla amistad.

En el cuarto episodio de esta segunda entrega, Petra y Emily salen de compras juntas a unos grandes almacenes pero a la hora de pagar ambas se olvidan de hacerlo. Nada más salir por la puerta de la tienda Emily dice: "¡Espera, no hemos pagado!" A lo que la chica ucraniana contesta gritando: "¡Corre!".

“Me, worrying literally every trip how people perceive me because of many stereotypes about Ukraine. Doing soft diplomacy wherever I can. Behaving myself, sharing history and Ukrainian traditions. Meanwhile, Netflix most watched series: @netflix @emilyinparis wtf pic.twitter.com/zU2r03lbfm“